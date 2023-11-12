紐森訪華握手習近平 APAPA功不可沒

APAPA代表與州長紐森以及美國駐中國大使尼古拉斯·伯恩斯等合影。（APAPA提供）

加州 州長紐森 於10月末率團訪華受到中國國家主席習近平 接見，引起國際社會的廣泛關注。在紐森此行訪華再暖中美關係的背後，總部位於加州首府的亞太公共事務聯盟（簡稱：亞太聯盟或APAPA）其實功不可沒。

APAPA是全美最大的非營利亞裔政治教育組織，在全美有50家分會。11月9日該聯盟全國董事、前全國主席尹集憲（Henry Yin）在電話裡接受採訪時說，其兄、APAPA 共同創始人尹集成（CC Yin）先生，於9月中下旬受州長辦公室委託後開始聯繫接洽，在駐三藩市總領館舉辦的慶祝中國國慶74周年招待會上，正式向三藩市總領館張建敏總領事轉達了紐森州長決定訪華的願望。接下來，在APAPA這個民間草根組織穿針引線下，以及加州相關部門和中國外交部門雙方的官方程式運作下，紐森州長的訪華行程基本確定。

APAPA任命現任加州經濟發展委員會委員尹集憲為代表，邀請社會菁英人士方李邦琴、許良成、程邁越、莊永泉、吳柳樺、李志勇組成州長訪華唯一隨行的民間參訪團，他們同時各顯其能，為州長訪華行程提升規格作準備。

APAPA民間參訪團與紐森在北京招待會上合影。（APAPA提供）

尹集憲稱，州長此次訪華，先後到訪香港、北京、上海、廣東、江蘇等地，對生態環境、應對氣候變化、清潔能源等的關注貫穿始終。 在此訪華議題背景下，APAPA旗下經貿組織APTIC（Asian Pacific Trade and Investment Committee）在三天時間內邀請了20家位於中國實力一線新能源企業參團，為加州與中國之新能源領域的經貿合作增添了亮點。

據尹集憲揣測，在目前拜登總統民調明顯下滑趨勢的現實情況來看，也許民主黨人正需要一位像紐森州長這樣的總統備選人。他說，自6月以來，美國國務卿布林肯、財長葉倫、總統氣候問題特使克里、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默先後訪華，已令中美關係有所回暖。從紐森州長訪華結束後，便迅速敲定的「拜習會」來看，紐森訪華更像是為即將舉行的兩國元首會晤作了鋪墊。

紐森於10月23日至29日訪華，是2020年以來第一位訪華的美國州長。受到中國國家主席習近平，國家副主席韓正，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅等接見。有媒體分析稱，州長紐森受到國家副主席韓正接見已屬禮遇，得到習近平主席的接見就是超高規格待遇。尹集憲稱，習近平與紐森州長見面曾表達了發展好中美關係，需要匯聚各方力量；中美關係基礎在民間，希望在人民等觀點。從APAPA牽線搭橋促成紐森州長握手習近平的訪華之旅來看，民間組織APAPA功不可沒。