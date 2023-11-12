加州首府杯中文比賽 濃農中華風

第四屆「加州首府杯中文比賽」在沙加緬度加州首府中學舉行。（APAPA提供）

11月4日第四屆「加州 首府杯中文比賽」在沙加緬度加州首府中學（Capital College & Career Academy）如期舉行，充滿了濃郁的中華文化氛圍。

本次比賽由加州首府中學中文部高陳秋敏（Peggy Kao）和育達中文學校發起，由麋鹿林市金鑰匙中文學校、戴維斯新星中文學校、長城中文學校和濟南-沙加緬度友好城市協會等協辦，以及Oak Meadow Elementary、Western Sierra Collegiate Academy等學校的參與，其中多所學校獲獎。

Peggy Kao介紹說，本次活動是既疫情後首次回歸線下實體的比賽，為學生提供了展示中文的平臺，報名非常踴躍。比賽共分為繪畫、毛筆書法 、硬筆書法、普通話、詩歌朗誦、中文作文比賽和視頻比賽等。本次比賽由北京 語言大學出版社北美分社捐贈許多書籍作為獎品，包括個人獎項獎牌、團體獎獎盃和書籍；加州首府中學捐贈了背包。

本次活動共有近百位學生參加活動， Redding School of Art 的學生開車三小時來參賽，充分體現了州府地區學生學習中文的熱情。硬筆書法獲獎的學生有：Lydia Zhang、En-Ci Xu、 Evan Liu、 Pei Jun、Jay Li、Joyce Lin、Claire Ma、Arjun Rao、Pei Fei；繪畫獲獎的學生有Li Zhi Yu、Fiona Lin、Lucas Lai、Olivia Wu、Elizabeth Cui、Ethan Zhang、Anastasia、Nicole Wang、Erica Liu；中文作文獲獎的學生有En Xuan Xu、Zi Sheng Cheng、En Ci Xu、Maxwell Jayden、Anastasia、Crystal Chen、Claire Ma ；詩歌朗誦獲獎的學生有： Caden Chen 、Zuri Golding、Gregory Thomas Scott、Willie Guo、Anson Lam、Jayden Ye、Brandon Lam、Victoria Little、Milo Glasson 、Sidi Liu、Jinqlun Li 、Sophia Tan、Amberlin Lin、Evan Liu、Siqi Liu、Patricia Little；毛筆書法獲獎的學生有：Emma Liu、En-ci Xu、Jordan Huang、Evan Liu 、Savannah Coe、 KeiAudre Walker 、En-Xuan Xu、Sebastian Coe、Wesley Elliott、Joy Li、Sarika Downey。