APAPA助力 東西岸推動多項亞裔法案

APAPA領導人與紐約州州長Kathy Hochul合影，並簽署將農曆新年定為國家法定假日的法案。（APAPA提供）

日前亞太公共事務聯盟（APAPA）總部發布消息指出，今年組織從全美東海岸到西海岸一直致力於與全國各州的立法者密切合作，確保和影響了多項立法取得成功。APAPA創辦人尹集成（CC Yin）表示，APAPA對這些立法勝利感到自豪。他還向APAPA紐約和加州分會的領導人們致敬，稱他們辛勤工作，確保這些措施獲得通過並簽署成為法律。

東海岸，紐約州州長Kathy Hochul與APAPA紐約分會領導人和其他亞裔 美國社區領導人合作，簽署了議會法案7768和參議院法案7573，宣布農曆新年為紐約州官方認可的節日。立法者還修改了教育 法，宣布農曆新年為全州公立學校假期。APAPA分會領導人Michelle Wang和Lining He在這場組織活動中發揮了重要作用，其中包括在市政廳舉行的有近百名支持者的集會。

紐約州眾議員William Colton是AB 7768農曆新年法案的推動者，他對APAPA表示認可。他感謝APAPA分會領導人的辛勤工作和合作，使這一切成為可能。這將向所有群體傳遞強烈的希望實現美國夢的信息，這也將成為全美各州亞裔美國人歷史、文化的典範，亞裔對社區的積極貢獻應該得到官方認可。

APAPA分會領導人在華盛頓特區訪問國會辦公室。（APAPA提供）

西海岸，由加州眾議員Mike Fong推動的AB 1354法案已由州長紐森簽署成為法律。該法案要求K-12學校教授亞太裔歷史，旨在運用教育為反亞裔歧視鋪路。APAPA領導人在參議院教育委員會聽證會上作證支持該措施。Mike Fong說：「了解我們社區的多元化歷史和積極貢獻非常重要，感謝APAPA持續為我們的AAPI社區辯護，並作證支持我的觀點。」

APAPA宣稱，除了支持針對亞裔社區的積極立法外，APAPA分會領導人還保持警惕，對可能不公平地針對我們社區的立法進行監督並提出擔憂。例如外國人土地法，類似法律通常可以追溯到1910年代，當時許多州開始頒布州法律，禁止外國公民或「外國人」購買土地。值得註意的是，它們常常與美國長期存在的反亞裔種族主義交織在一起，包括許多亞裔美國人在內的當地社區正在抵制他們所說的歧視性立法。

此類立法令人擔憂，因為過去涉及日本拘留營和排華移民法的歧視。佛州的SB 147只是眾多異國土地法中的第一部：在接下來的幾個月裡，阿拉巴馬州、南卡羅來納州 和路易斯安那州也開始推動這些法律。事實上，已有33個州在最近的立法會議上提出了外國人土地法案。

在北卡羅來納州和南卡羅來納州，當地APAPA分會主席Chaowi Zhu表示：「APAPA為整個社區提供了一個積極參與的平台，因為我們的聲音很重要。我們當地分會組織了多個十幾個不同的組織有超過600個簽名支持我們參加參議院聽證會的努力，我們在聽證會上表達了我們對《外國人土地法SB 392》的擔憂。此類立法不公平地針對移民，特別是我們的華人和亞裔社區。例如，這些法律假定，如果你從中國移民，你的忠誠是中國而不是美國。這種假定完全喪失了對公平的考量。

APAPA總部稱，其他許多法律仍在立法程序中，關鍵法案計畫於明年進行聽證，亞裔要時刻保持警惕。APAPA成立於2001年，現已發展成為一個全國性組織。從薩克拉門托到華盛頓特區，在全國範圍內擁有超過53個志願者驅動的分會，全國總部位於薩克拉門托。該組織是一個以社區為基礎的非營利、無黨派組織，致力於透過選民登記和教育、學生實習和公民領導力計畫，教育引導全美及各州層面的亞裔公民積極參與政治。此外APAPA下設的政府任命委員會正在培養和提拔優秀的州長任命申請人。要了解有關APAPA的更多信息，請訪問www.APAPA.org。