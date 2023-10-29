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加州首府僑界 為胡佛議員籌款

APAPA媒體部／供稿
加州首府僑界代表與胡佛議員合影。（APAPA媒體部提供）
加州首府僑界代表與胡佛議員合影。（APAPA媒體部提供）

10月25日加州首府僑界赴加州共和黨眾議員喬許胡佛（Josh Hoover）籌款晚宴，並代表所在社團及個人慷慨解囊為其政途助力。籌款活動由退役警長Sheriff John McGinness、參議員羅傑尼洛(Roger Niello)以及前國會議員Doug Ose共同主持，喬許胡佛發表了精彩的施政演講。

加州首府僑領暨火箭工程專家馬須同及夫人湯慧娟、美國大唐會館主席呂觀德、創會人彭德龍、副主席王繪灃和翟秀蘭、二埠中華會館主席陳榮良、至孝篤親公所董事陳玉玲、沙加緬度僑界急難救助協會會長陳俊明、沙加緬度地區台灣同鄉會會長千一如、環球傳媒李珊珊和肖颺等參加了活動。

資料顯示，喬許胡佛擔任加州議會第七選區議員，選區包括沙加緬度縣的蘭喬科爾多瓦、費爾奧克斯、佛爾森和柑橘高地。他在11月大選中擊敗現任民主黨人肯庫利後，2022年12月5日上任。

胡佛出生於佛爾森。他在洛杉磯加大獲得政治學和公共政策學士學位，並在南加大獲得公共管理碩士學位。胡佛曾擔任立法助理11年，在被選為州議員前，曾擔任前加州議員凱文凱利的幕僚長。

他也曾在佛爾森科爾多瓦聯合學校董事會任職。2022年1月，胡佛宣布競選新畫定的第七選區，並在11月大選中擊敗了長期任職的民主黨議員肯庫利。身為拉丁裔，胡佛與他的妻子妮可及三個孩子住在佛爾森。

加州 民主黨 南加大

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