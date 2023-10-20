北加州傳統僑社赴台訪問 經文處授旗

繼2019年「美洲秉公總堂邀訪團」後，訪問團在4年後再次踏上回國旅程。（本報記者／攝影）

北加州 傳統僑社回國訪問團授旗典禮19日在駐舊金山 台北經濟文化辦事處召開。處長賴銘琪歡迎訪問團的團員和僑領，鼓勵他們充分體驗在地的風土人情，加強海外僑團間的橫向交流。

繼2019年「美洲秉公總堂邀訪團」後，訪問團在4年後再次踏上旅程。此次訪問團成員人數從60人增至80人，成員來自舊金山、屋崙、沙加緬度等約20餘個僑團。訪問團出發時間定於本月30日，行程共6天。

組織海外傳統僑社回國訪問，是中華民國 僑務委員會每年的特色活動。今年邀請了包括洛杉磯、紐約、芝加哥、波士頓及舊金山等地的傳統僑社，每團規模約為40人，僅北加州一團人數為80人，體現了舊金山華埠的重要性，和僑委會對全美歷史最悠久的傳統僑社的重視。

賴銘琪鼓勵訪問團充分體驗在地的風土人情，加強海外僑團間的橫向交流。（本報記者／攝影） 處長賴銘琪向團長鄧灼照、周達昌授旗。（本報記者／攝影）

本次參與僑團以支持中華民國、認同自由民主之友的僑團為主，總數超過20個，為歷年最多，目的增進僑團間的橫向交流、增進溝通及凝聚共識。

本次參團人員還包括數名青年僑領和美洲合勝總團的青年幹部，落實了 「僑青培養」及「世代交替」的政策。

本次訪問團將拜會機關與民間團體，包括總統府、外交部、僑委會和華僑協會總會，參訪地點集中在桃園、台中、南投和苗栗等中部地區。考慮到年長僑胞的身體狀況，此次行程的車程不會很遠。

當天參與授旗儀式的還包括，僑教中心主任蘇上傑、中華傳統文化協會會長鄧灼照、美洲秉公總堂總理周達昌、中華傳統文化協會副會長余武良、駐美中華總會館總董謝躍池等。