亞太公共事務聯盟 鼓勵亞裔參政

由APAPA創辦人尹集成C.C. Yin 主持宣誓儀式。（APAPA媒體部提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）近期有三大活動，分別如下：

印度裔議員參政

9月28日亞太公共事務聯盟（APAPA）透過社群媒體發布訊息，鼓勵亞裔 應該以蘇拉諾縣蘇森市（Suisun）市議員阿米特帕爾（Amit Pal）為榜樣積極參政。

印度裔議員阿米特曾相繼服務過蘇森市幾個政府部門，並熱衷於社區服務工作。在APAPA蘇拉諾縣分會提供志願服務期間，他受到啟發積極參政。今年1月，蘇森市宣布阿米特將被任命為市議會成員，從而填補上年11月8日阿爾瑪埃爾南德斯（Alma Hernandez）當選市長職位後留下的任期最後兩年的空缺。

APAPA灣區 領導力會議

日前，亞太公共事務聯盟（APAPA）在舊金山 灣區成功舉辦領導力會議，聚集了該組織多個地方分會的領導人共同謀畫明年工作。

APAPA分會的參與者分別來自佛利蒙、德利市、屋崙、舊金山半島、舊金山、三谷地區、SAPA、矽谷和聖馬刁分會。當地學生實習生和公職人員也參加了會議。會議氣氛歡樂，與會者對2024年工作進行了富有成效的規畫。

與會者合影留念。（APAPA媒體部提供）

州府亞裔治安論壇

10月12日星期四，亞太公共事務聯盟（APAPA）邀請沙加緬度縣地方檢察官Thien Ho做客社區治安論壇，與當地APAPA分會領導人一起討論加州首府地區的犯罪、公共安全和無家可歸等重要話題。