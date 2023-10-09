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「灣區當下9」展覽開幕 今年參展的華裔藝術家更多了

記者楊逸辰／舊金山報導
「灣區當下9」展覽在舊金山芳草地藝術中心舉行，本屆除了視覺藝術，還有其他方面的感官藝術。（記者楊逸辰／攝影）
「灣區當下9」展覽在舊金山芳草地藝術中心舉行，本屆除了視覺藝術，還有其他方面的感官藝術。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）6日晚間開啟新的展覽：「灣區當下9」（Bay Area Now 9）。

藝術中心首席總監斯特克蘭（Martin Strickland）介紹了這次全新的展覽活動的主要內容。本次展覽與以往最不同之處是，藝術中心對藝術家們給予了最大程度的支持，為他們提供充沛的創作材料、創作媒介和空間，從而使他們得以最大限度地施展才華與放手創作，充分表達自己的藝術風格。

本次展覽之所以稱為「灣區當下9」，是因「灣區當下」系列的第九次舉辦。「灣區當下」從1997年以來每三年舉辦一次，上一次舉辦是2018年的「灣區當下8」，而本應在2021年舉辦的「灣區當下9」因當時疫情原因無法開展。當2023年疫情結束，藝術中心便立刻做好準備補辦「灣區當下9」。與此同時，灣區的城市數量總共也是9個，這次也正好每個城市都有藝術家前來參展。

芳草地藝術中心首席總監斯特克蘭。（記者楊逸辰／攝影）
芳草地藝術中心首席總監斯特克蘭。（記者楊逸辰／攝影）

藝術中心首席總監斯特克蘭（Martin Strickland）介紹了這次全新的展覽活動的主要內容。他說，以往的「灣區當下」，往往只將參展的藝術作品局限在視覺藝術上，這次新創了「管理員議會」（Curatorial Council）組織，由來自不同社區、擁有不同藝術背景的藝術家來管理這次的展覽活動。除了視覺藝術，還有其他藝術家懂得來自聽覺、觸覺、嗅覺等不同方面的感官藝術，以此將展覽的藝術類型與範圍擴大。

參加本次展出的亞／華裔藝術家數量額外突出，有Lenore Chinn、Tracy Ren、Doris Yen、Connie Zheng、Charlene Tan等。對此，斯特克蘭說︰「我認為這正是『灣區當下』有趣和吸引人的地方，我們能夠展現灣區各個社區的各種藝術，展現各種不同的角度觀點。」他認為，不只是華裔，灣區的九個城市中的各族藝術家們都可以在藝術作品中表達他們民族的歷史、他們當下創作藝術的源泉以及如今的灣區激起他們創作興趣的地方。

「灣區當下9」將持續到2024年的5月5日，期間將會有更多的藝術作品與表演在未來幾個月中展現。

「灣區當下9」展覽在舊金山芳草地藝術中心舉行，本屆除了視覺藝術，還有其他方面的感...
「灣區當下9」展覽在舊金山芳草地藝術中心舉行，本屆除了視覺藝術，還有其他方面的感官藝術。（記者楊逸辰／攝影）

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