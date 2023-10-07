舊金山交響樂團首位亞裔女總監 王菁儀：用藝術搭建社區橋梁

王菁儀說，合唱團是真實社會的反饋，關乎於每個人與社區的聯結。(舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂 團（SF Symphony）近日任命了該樂團下屬合唱團的新任總監，出生在香港的王菁儀（Jenny Wong）成為該樂團50年歷史上第四任合唱團總監，她也是首位亞裔 女總監。王菁儀5日在接受本報專訪時說：「合唱團是真實社會的反饋，關乎於每個人與社區的聯結。作為一名合唱團領導者，如果能讓演唱者享受在其中，彼此建立聯繫，優秀的音樂作品會自然而然的產生。」

王菁儀2009年在伊利諾大學學習聲樂表演，畢業後回到香港成為一名音樂老師。她從未想過自己有機會成為一名指揮家，但來自學生的鼓勵讓她決定突破自己。「我沒有任何指揮的經驗，但面對擁有250名學生的合唱團時，進步會很快。」王菁儀說，「學生鼓勵我站上指揮台，支持我的想法，對我充滿了愛。」

在實踐中自學合唱指揮的王菁儀，帶領學校參加多場國際比賽，意外地拿到多項大獎。她說，這段經歷尤為特殊，相比於個人表演，她能夠作為集體的一部分，為共同的目標努力，這樣的經歷讓她最終決定，返回美國專攻合唱指揮專業。

王菁儀表示，她集合了太多少數社區的元素，所以當不公的事情發生時，甚至不知道是哪個原因導致的。(舊金山交響樂團提供）

在學習音樂的路上，與許多亞裔藝術家一樣，王菁儀也遇到不被歡迎和偏見。「相比傳統的指揮家，我更年輕。我同時還是位女性、華人、移民。我還是位媽媽。」王菁儀說，「我集合了太多少數社區的元素，所以當不公的事情發生時，我甚至不知道是哪個原因導致的。」

舊金山對不同文化的包容性，不同族裔之間的共存，最為吸引王菁儀。「一道佳餚不僅僅只需要糖，還要需要鹽、水、各種調料混合，才能形成美味。」

走進社區，用藝術建立橋梁是王菁儀未來的目標。「舊金山擁有全美最大的華裔社區，距離舊金山交響樂團也只有十幾分鐘的路程。作為音樂人，我們應該去了解華埠居民喜歡的音樂是什麼？」王菁儀說，「當不同族裔的表演者、音樂家走上舞台，台下的觀眾也會感到一種歸屬感。」

王菁儀強調，文化多元不僅局限於「我們要有一個華人在樂團裡，任務就完成了」。她會專注於音樂和社區，剝離掉可能產生偏見的因素，為社區共同的目標而努力。

亞裔女合唱指揮家王菁儀將出任，舊金山交響樂團合唱團總監。(舊金山交響樂團提供）

自上一任合唱團總監博林（Ragnar Bohlin）在2021年卸任後，舊金山交響樂團就一直在尋找下一位領導合唱團的人選。2022年10月，王菁儀以客座指揮家的身分首次與舊金山交響樂團合作，表演馬勒第二交響曲。而她也憑藉在該曲目的精彩發揮，奪得2022年葛萊美最佳合唱團演出獎。

19日迎來自己的首秀

王菁儀將在10月19日至21日迎來自己在舊金山交響樂團的首秀，表演貝多芬第九交響曲。未來，她也將重新組建這支擁有152人的合唱團。