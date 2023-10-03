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華協中心46周年慶 Eddie Ahn、陳美嬋、陳富立獲獎

記者楊逸辰／舊金山報導
華協中心46周年晚會上的三位獲獎者。（取材自華協中心Facebook）
華協中心46周年晚會上的三位獲獎者。（取材自華協中心Facebook）

舊金山華協中心日前舉行46周年慶祝晚會，環保組織Brightline Defence的韓裔執行主管Eddie Ahn獲頒Allan E. Low超級合作夥伴獎，表彰他為保障低收入家庭生活環境做出的努力。華裔退休教師陳美嬋(Gladys Kwong）獲頒社區天使獎，以感謝她多年來為華裔兒童教育事業所做的籌款與捐贈。華協中心首任董事會主席陳富立（Phil Chin）獲得終身成就獎，以讚揚他為華埠住房與交通建設長期不斷的奮鬥。

華協中心1977年成立，旨在保障華裔權益與解決住房問題。如今的華協中心擁有並管理著1500多套風格和規模各異的可負擔住房，為華裔提供住所。華協中心現任行政總監楊重賢（Malcolm Yeung）表示，華協的成就與三位獲獎者等社區精英人士的支持不可分割，感謝他們幫助華埠成為讓華裔世代居住的長久家園。

Eddie Ahn（左一）獲頒Allan E. Low超級合作夥伴獎。（記者楊逸...
Eddie Ahn（左一）獲頒Allan E. Low超級合作夥伴獎。（記者楊逸辰／攝影）

專為低收入家庭辯護的房產律師Allen E. Low為Eddie Ahn頒獎時表示，在氣候變化的時代裡，Eddie正是所需要的人。

Eddie Ahn感謝坐在台下的團隊，並表示，他的工作也離不開與華協中心的配合與合作。只有各社區之間親密合作才能實現環境的優質保護。

獲獎人陳美嬋由外孫侄Gregory Chong（左二）代表領獎。（記者楊逸辰／攝...
獲獎人陳美嬋由外孫侄Gregory Chong（左二）代表領獎。（記者楊逸辰／攝影）

陳美嬋的外孫侄Gregory Chong代表她來領獎，現場讀了陳美嬋的書面獲獎感言。陳美嬋出生於1931年的舊金山，正處美國於大蕭條時期。她的家庭也如其他人一樣生活拮据。然而讓孩子們接受教育，却一直都是家庭的首要事項。「我本身也接受了當年華裔社區中的捐款，才完成了大學教育，」她寫道，「所以我工作之後，就發誓將來也一定要為教育事業捐款。我希望可以通過這樣傳達受恩施恩的重要性。」

陳富立（左一）獲頒終身成就獎。（記者楊逸辰／攝影）
陳富立（左一）獲頒終身成就獎。（記者楊逸辰／攝影）

陳富立已經為華埠地區的公共交通建設奮鬥了50年，同時幫助華埠移民開發許多堅實的基礎設施，他於1977年擔任華協中心第一位董事會主席，為華埠爭取來了第一個遊樂廣場、第一棟華埠可負擔住房美鄰園（Mei Lun Yuen）。他在八十年代與舊金山中華商會的白蘭（Rose Pak）一起爭取修建華埠地鐵，幫助維持了華埠的經濟。

陳富立為華埠的服務直至今天仍沒有結束。他表示，對獲獎感到感激，感謝了華協中心的成員這麼多年來共同的努力。

舊金山市長布里德、市議會議長佩斯金，以及市議員陳詩敏、孟達文、司嘉怡、安世輝，華協中心前任行政總監方小龍、首任行政總監翁錫智（Gordon Chin）等均出席當天活動。

華協中心現任行政總監楊重賢致詞。（記者楊逸辰／攝影）
華協中心現任行政總監楊重賢致詞。（記者楊逸辰／攝影）

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