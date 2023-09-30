我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

記者李怡 / 舊金山報導
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

開業於1906年舊金山大地震復甦期間的華埠百年老字號中餐館「三和粥粉麵」，因現任老闆想退休，子女又無意接手，計畫將店面轉讓。據記者了解，華埠多家家庭生意都面臨相同的境遇，也引發了華裔社區對於「百年老字號」店面何去何從的思考與憂慮。

三和的二樓，店面不大，每天都幾乎客滿。（記者李怡/攝影）
三和的二樓，店面不大，每天都幾乎客滿。（記者李怡/攝影）

根據現任店主何繼彤(David Ho)告訴本報，「三和」是中國文化中「天時、地利、人和」的寓意。他從20多歲開始把這家店經營到自己68歲，40多年來，為了給顧客吃到道地的廣州家鄉味，每一盤菜都是親手為顧客準備。多年下來，累積了一大批忠實有感情的老顧客，甚至有些客人到店內一個眼神交互，他就知道要為他們準備什麼菜，且記得老顧客們的忌口。

他說：「我已經到了退休的年齡，子女又都有自己的事業追求和興趣愛好，無意接手店內生意，我也不想強迫他們。但是為了對店內的股東們負責，希望在2025年店面租約到期之前，能找到一位合適的承接人、股份轉讓或是被收購，都應該會是三和比較理想的歸宿。」

何繼彤（右）與何雲龍（左）父子在三和店內。（記者李怡/攝影）
何繼彤（右）與何雲龍（左）父子在三和店內。（記者李怡/攝影）

何繼彤之子何雲龍（ Jason Ho） 向本報表示：「平時會在店內幫忙，因我的夢想是當一名警察，上了警察學院，雖然沒有通過，現在還不是一名正式的警察，但不會放棄，還會繼續積極準備。他說， 感謝父親多年來對店面的經營，並養育了他和姊姊，他和姊姊長大後都有自己的人生規畫，姊姊的個性很外向，常常來店內幫忙，和店內的客人打成一片，她是個很優秀的護士，且熱愛她的工作。姐姐也無意接手餐廳，她支持父親轉讓店面。 

何雲龍感念父親的辛勞：「父親每天工作十幾個小時，幾十年不變，每天的生活都是一樣的。」不過他不想再像父親一樣，很期待追求屬於自己的理想生活。

訪談當中，對於店面的轉讓，何老闆有他的不捨和無奈。他說，也曾多方嘗試招募廚師和管理者經營店面，但是他發現，能按部就班照著他的食譜去做的廚師很少，僱員會按照自己的理解發揮，這樣會破壞掉食物的傳承和道地口味，這讓他很苦惱。 

疫情後，何老闆覺得自己身上的擔子更重，壓力更大，因為近來的物價上漲，一箱雞蛋就要100元。他說，菜價上漲的成本，又沒辦法一下子反映在菜單上。再就是，疫情後大家的生活方式改變了，到了晚上華埠基本上是空的，因為喜歡點外賣的人多了，但自己對於網上支付和網路接單等操作都不會，只能依靠來幫忙的兒子和

從新墨西哥州來舊金山遊玩，特別來品嘗地道中餐的Carl夫婦。（記者李怡/攝影）
從新墨西哥州來舊金山遊玩，特別來品嘗地道中餐的Carl夫婦。（記者李怡/攝影）
女兒，這一系列的改變，都讓他對於這間百年老店的經營力不從心，只好無奈轉讓。

像三和老店的境遇，在舊金山華埠並不是個例，未來應該會成為老一代華裔要面臨的一個挑戰。據中華總會館元老李殿邦表示，現在會館和公所也都面臨培養年輕接班人的工作挑戰。他說，因為現在在美的華裔年輕人，不管是新舊移民，大多受過高等教育，學有所長，都想去追求他們理想中的事業和追求，闖出一片新天地，沒有意願再繼承老一輩在華埠的傳統生意。

據了解，華埠老字號百年餐廳康年酒家，也面臨因子女無意接班而轉讓的情況，其店主原本經營著兩家中餐廳，因子女無意接管，已經賣掉了一家，只剩下現有的康年。

在採訪結束時，何老闆在店內看著牆上掛著的相框回憶：「三和是舊金山最古老的餐廳之一，多數食客是白人群體，也有不少老鄉，來這裡找星洲炒麵和熱呼呼地道的粥食。因為這家店曾出現在美國著名脫口秀主持人康納歐布萊恩(Conan O'Brien)的素描像里，也因為有『全世界最粗魯服務員』Edsel Ford Fong在此做過服務生，讓三和在全世界出名。三和自從開業以來，一直秉承價格實惠，食物地道的經營理念，如有年輕人以新穎的方式接管或是合作，也許對三和的未來更好。

華埠 舊金山 華裔

上一則

東灣各界慶十一 總領事張建敏邀屋崙市長訪中國

下一則

聖嬰現象來了 加州準備迎接多雨冬天

延伸閱讀

范士丹是開拓者 帶金山走出至暗時刻

范士丹是開拓者 帶金山走出至暗時刻
范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房
關注中美 范士丹推動金山上海建姐妹市

關注中美 范士丹推動金山上海建姐妹市
芝加哥北華埠「亞洲在亞偕」拆除 走入歷史

芝加哥北華埠「亞洲在亞偕」拆除 走入歷史
加州僑領：范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

加州僑領：范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

熱門新聞

鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了