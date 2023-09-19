我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

矽谷高科技論壇20日登場 侯友宜將出席

本報訊

矽谷科技界人士訂於9月20日在佛斯特市皇冠廣場（Crowne Plaza）酒店舉辦「2023矽谷高科技論壇」。來自台灣的新北市市長侯友宜將參加論壇。侯友宜也是中國國民黨提名的中華民國2024年總統選舉候選人。

主辦單位表示，這是個高水準的集會，旨在探討最新科技趨勢和對人類未來生活的影響。特色之一是參與者皆為矽谷科技和創投菁英，不僅在矽谷工作多年，且具國際科技發展經驗，其公司業務遍布全球，涵蓋北美、歐洲、東南亞各國。

論壇不對公眾開放。六位講員皆擔任科技公司領導或重要職務，分別從AI人工智慧、Web3、數位經濟、數位娛樂、網路安全等方面，前瞻新科技在未來生活中的運用及挑戰，探討最新解決方案，提出台灣未來科技發展的新思維，並尋求合作的機會。

預計80至90人出席，包括加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）等，以及多位矽谷科技界菁英。

六位講者在科技界均有傑出成就及代表性：日本最大的半導體公司、在微控器和模擬器領先全球的Renesas Electronics USA總裁Sailesh Chittipeddi，將探討人工智能、特別是更便捷的「邊緣智能運算」（Edge AI），例如自動駕駛、智慧家居、工業自動化等，勢將緊密影響我們未來的生活。

全國冰球聯盟聖荷西沙魚隊的母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁Jonathan Beche，將以「萬物都將數位化」為題，暢談無所不在的數位應用，經融商貿、運動娛樂、我們生活的方方面面都不可避免數位化。

擁有全球區塊鏈頂尖技術的Mysten Labs產品經理萬佳昀（Bauer Wann），將介紹Web3最新技術及商業運用，並就台灣發展Web3的有利條件及策略提出建言。

知名的安全處理器公司Axiado總裁及首席執行長Gopi Sirineni及資深副總裁Tareq Bustami，將探討熱門的網路安全與勒索軟體問題，並提出如何建立強大的網路安全防護以及防範勒索軟體的攻擊。

以數字電路設計聞名的Lumatus Semiconductor共同創辦人及總經理Mario Montana將分享創新的下一代顯示技術：微型顯示器和超低功耗顯示器的尖端技術。

以開發網頁瀏覽器Puffin著名的CloudMosa（雲端科技）董事長及首席執行長沈修平（Shioupyn Shen），將分析傳統網路、現代網路、到雲端網路不同的安全挑戰，唯有技術突進方能應對這些挑戰。

矽谷 雲端 侯友宜

上一則

旅行社被當免費諮詢 訂票隔天取消

下一則

南灣華人躲過3年新冠病毒 「天選之人」卻在這波疫情確診

延伸閱讀

侯友宜赴AIT總部 與羅森柏格午餐會

侯友宜赴AIT總部 與羅森柏格午餐會
台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2
侯友宜智庫演說提3Ｄ戰略 堅決反對台獨與一國兩制

侯友宜智庫演說提3Ｄ戰略 堅決反對台獨與一國兩制
解放軍機擾台破百架 侯隔海反對「破壞台海和平」

解放軍機擾台破百架 侯隔海反對「破壞台海和平」
侯友宜稱60多歲還在找工作 賴辦：忘了還是新北市長？

侯友宜稱60多歲還在找工作 賴辦：忘了還是新北市長？

熱門新聞

顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
在紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

2023-09-11 19:58
權威的高層建築地基工程師表示，舊金山千禧大廈恐怕永遠保持傾斜。（美聯社）

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

2023-09-12 00:39

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名