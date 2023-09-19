矽谷高科技論壇20日登場 侯友宜將出席

矽谷 科技界人士訂於9月20日在佛斯特市皇冠廣場（Crowne Plaza）酒店舉辦「2023矽谷高科技論壇」。來自台灣的新北市市長侯友宜 將參加論壇。侯友宜也是中國國民黨提名的中華民國2024年總統選舉候選人。

主辦單位表示，這是個高水準的集會，旨在探討最新科技趨勢和對人類未來生活的影響。特色之一是參與者皆為矽谷科技和創投菁英，不僅在矽谷工作多年，且具國際科技發展經驗，其公司業務遍布全球，涵蓋北美、歐洲、東南亞各國。

論壇不對公眾開放。六位講員皆擔任科技公司領導或重要職務，分別從AI人工智慧、Web3、數位經濟、數位娛樂、網路安全等方面，前瞻新科技在未來生活中的運用及挑戰，探討最新解決方案，提出台灣未來科技發展的新思維，並尋求合作的機會。

預計80至90人出席，包括加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）等，以及多位矽谷科技界菁英。

六位講者在科技界均有傑出成就及代表性：日本最大的半導體公司、在微控器和模擬器領先全球的Renesas Electronics USA總裁Sailesh Chittipeddi，將探討人工智能、特別是更便捷的「邊緣智能運算」（Edge AI），例如自動駕駛、智慧家居、工業自動化等，勢將緊密影響我們未來的生活。

全國冰球聯盟聖荷西沙魚隊的母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁Jonathan Beche，將以「萬物都將數位化」為題，暢談無所不在的數位應用，經融商貿、運動娛樂、我們生活的方方面面都不可避免數位化。

擁有全球區塊鏈頂尖技術的Mysten Labs產品經理萬佳昀（Bauer Wann），將介紹Web3最新技術及商業運用，並就台灣發展Web3的有利條件及策略提出建言。

知名的安全處理器公司Axiado總裁及首席執行長Gopi Sirineni及資深副總裁Tareq Bustami，將探討熱門的網路安全與勒索軟體問題，並提出如何建立強大的網路安全防護以及防範勒索軟體的攻擊。

以數字電路設計聞名的Lumatus Semiconductor共同創辦人及總經理Mario Montana將分享創新的下一代顯示技術：微型顯示器和超低功耗顯示器的尖端技術。

以開發網頁瀏覽器Puffin著名的CloudMosa（雲端 科技）董事長及首席執行長沈修平（Shioupyn Shen），將分析傳統網路、現代網路、到雲端網路不同的安全挑戰，唯有技術突進方能應對這些挑戰。