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北美台灣科技年會 10家台灣新創參加展演

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉報導
圖為參加新創展演團隊合影。（主辦方提供）
圖為參加新創展演團隊合影。（主辦方提供）

矽谷聖他克拉拉國際會議中心日前舉辦第二屆北美台灣科技年會，以「Next Vision」為主題。年會新創展演（Taiwan Demo Day）部分，由Meet創業小聚帶領來自物聯網（IOT）、生技與軟體應用等領域的10家台灣新創來美，透過專屬舞台、臨場直接向投資人簡報，不間斷Pitch Show（推介秀）打開曝光機會。

「新創展演」由國發會指導、Startup Island TAIWAN支持，數位時代創業小聚主辦。邀請Kdan Mobile Software America總經理王為中、台灣飛躍天使創投合夥人羅永傑、Draper Dragon Ventrue合夥人Matt Huang作為提問嘉賓。參加展演的十家新創中兩家是硬件暨物聯網企業，兩家是生物暨醫藥科技公司，其餘六家都是金融科技軟體公司。

PurismEV 改善車用電池系統

PurismEV的聯合創始人和執行長黃彥喆。（記者徐蓓蓓／攝影）
PurismEV的聯合創始人和執行長黃彥喆。（記者徐蓓蓓／攝影）

PurismEV的聯合創始人和執行長黃彥喆分享了自己作為賽車愛好者，遭遇車輛電池爆炸的經歷，提出提升電動車電池性能的重要性：「電動車的馬達會因為駕駛的行車習慣，使電池能源轉換效率落差40%至95%。差別如此之大的情況下，電池壽命會受到極大的影響。」

PurismEV透過收集電動運具的車輛數據，尋找適合路況的最佳駕駛模式，打造出「電動車人工智能能量系統 （EV AI Energy System）」。使用這個系統之後，電動車就能依據駕駛的行車習慣隨時調整、始終以最佳模式行駛，延長壽命。

精拓生技 體外複製癌細胞助抗癌

精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰。（記者徐蓓蓓／攝影）
精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰。（記者徐蓓蓓／攝影）

精拓生技（CancerFree Biotech）創辦人暨執行長陳柏翰表示，癌症一直是難以攻克的醫學難題，治療方法繁瑣且成本高昂。但是精拓嘗試以循環腫瘤細胞為基礎，透過抽血方式，應用體外腫瘤細胞複製技術，可以在人體外複製大量癌細胞，來接受不同抗癌藥物測試，方便臨床醫師即時找出符合病人病情的最佳藥物和治療方法。

財經M平方 研究指數型商品

「財經M平方」的創始人和執行長陳佳茹。（記者徐蓓蓓／攝影）
「財經M平方」的創始人和執行長陳佳茹。（記者徐蓓蓓／攝影）

「財經M平方（MacroMicro）」創始人和執行長陳佳茹是有10年經驗的金融市場分析師。面對第三方財經諮詢平台的激烈競爭，她表示，台灣多數機構還是以研究個股為主，而「財經M平方」是唯一一家研究指數型商品的第三方機構。他們並不滿足於收集數據，還會在原始資料的基礎上給予獨特見解。即使是初入投資領域的新手也可以快速上手。

Heyday Fitness 打造長輩專屬重訓機

「為什麼長者跳跳土風舞遠遠不夠？因為60歲以上年長者肌肉衰退的速度是30歲的10倍，光靠跳舞絕對無法維持肌力」，Heyday Fitness的創辦人和執行長王怡珺說。她本人是重訓愛好者，看到父親退休後體力大不如前，就拉他一起同上重訓課程。親眼看到父親肌力增加、行動輕鬆許多。

可是很多年長者並不知道該如何使用健身房的器材，而私人教練又費用昂貴。於是她創辦了Heyday，專為長輩打造出一台重訓機器，通過一系列遊戲化的健身課程，幫助銀髮族保持肌力穩定。「我們的目標就是為長輩打造高強度但是安全的訓練，Heyday就是在家裡面最了解年長者的私人教練」。

其他還有AI視覺辨識系統解決方案的InstAI Inc.。協助中風和血液透析中心血管狹窄的早期檢測Above Care Inc.。AI投資服務，可為主動和被動投資者提供幫助的TradingValley。讓任何人都可以使用NFC信用卡付款的INSTO。結合AI技術，專為國際專業人才所打造的跨境社交求職平台的meet.Jobs。旨以SaaS平台結合AI工具，提供任何人都可使用的線上智財保護服務的AIPLUX technology co. ltd等。

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