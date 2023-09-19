南灣華人躲過3年新冠病毒 「天選之人」卻在這波疫情確診

雖然已到後疫情時代，衛生單位仍建議，有症狀時不妨做新冠與流感快篩，才能及早對症治療。（受訪者提供）

新冠疫情 延燒超過兩年，從疫情一開始的全面隔離政策，一直到2022年秋季的全面解封，感染高峰期的感染人數高低起伏，讓民眾或多或少都有中過新冠。從未被傳染的人被稱為「天選之人」，甚至有科研中心為此做起研究，是否有特定的基因讓「天選之人」較不易被新冠病毒感染。

在最近的新冠疫情的病毒傳播中，仍有不少未曾中過新冠病毒的「天選之人」也「中獎」。居住南灣的孫小姐就是第一次中新冠，在疫情中都不曾被傳染到新冠病毒的她，在去年10月大解封後，生活就完全按照正常方式走，出門不會特定戴口罩 。而今年在9月中竟然被家人傳染新冠，雖然已經打過新冠疫苗，但是在康復的過程中仍舊不太舒適。

一開始孫小姐以為只是初期的感冒症況。但是隨著愈來愈加劇的肌肉痠痛感，以及持續反覆的高低燒，她覺得這與當初打疫苗的副作用非常相像，趕緊拿出家裡的快篩測試，立刻出現兩條線的陽性反應。

孫小姐說，與早期感染到新冠的家人朋友的經驗相比，自己的症狀其實已經算相對輕微。兩位被傳染的家人經過兩三天的休息都完全康復。由於工作關係，其實每天都要見很多不同的人，覺得自己能撐到現在才被傳染，也實屬不易了。

她表示，這波感染的特徵，自己與家人主要都出現高燒或低燒、全身肌肉痠痛、頭暈或頭痛、咳嗽等症狀。她提醒要做好充足的休息與飲水，讓身體慢慢好轉。也透過與醫生的視訊，讓醫生掌握目前的病況是否有需要用藥。

華人在感染新冠時常使用的抗新冠中藥，屬順天堂出品的「清冠一號」。孫小姐從網路電商平台亞馬遜上順利購買到，一盒定價為59.99元。本來需要兩天的寄送，但大約只有一天多就送達。熱水泡開藥粉後溫熱服用，實際使用的成效比想要中好。孫小姐表示，至少頭暈跟低燒減緩不少。疫情時清冠一號一盒難求，但是現在都是供貨充足，訂購也很方便。

聖他克拉拉縣公共衛生局（The County of Santa Clara Public Health Department）表示，目前政府單位持續密切監控縣內的汙水數據，因為這是反映社區中新冠疫情流行程度最準確的指標。目前在聖他克拉拉縣，四個當地汙水流域的新冠濃度水平都處於中等或高水平。儘管大多數感染新冠的人可能會經歷輕微的疾病，但新冠仍然可能導致嚴重和危及生命的疾病，尤其是對於那些有慢性病的人來說。

官員建議接種疫苗、隨時洗手以及在室內擁擠的地方戴口罩，可以幫助人們在寒冷的季節和假期季節，以及特別是當人們開始在室內聚集時，保持安全和健康。

同時也指出，更新的新冠疫苗已經獲得授權使用，提供了最好的保護措施來對抗當前的新冠變種。年齡六個月及以上的人都可以接種這種新疫苗。至於流感疫苗 ，年齡在六個月以上者建議在每年秋季都需要接種流感疫苗，而且更新的新冠疫苗可以與年度流感疫苗一起接種。