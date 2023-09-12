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南灣10社團連署 聲援台灣加入聯合國

本報記者／南灣報導
南灣十個台僑社團發表連署聲明，聲援台灣加入聯合國。（本報記者／攝影）
南灣十個台僑社團發表連署聲明，聲援台灣加入聯合國。（本報記者／攝影）

第78屆聯合國大會9月5日在紐約聯合國總部開議，並將於9月18日至26日舉行總辯論。南灣十個台僑社團特別發表連署聲明，聲援台灣加入聯合國。

這十個台僑社團為：北加州台灣會館、北美洲台灣人教授協會北加州分會、北加州南灣台灣同鄉會、北加州台灣文化體育協會、舊金山灣區台灣商會、傅紅玉博士基金會、台灣論壇、台灣學校聯合會、聖荷西急難救助協會、庫比蒂諾-台中友誼城市協會。

聲明中寫道：「聯合國是全球對話的最佳平台，但因為聯合國1971年通過的第2758號決議遭受到嚴重錯誤的詮釋，致使台灣持續不當地被排除在聯合國之外，這違反聯合國憲章的基本原則。」聲明並呼籲聯合國恪守「不遺漏任何一方」的原則，「允許台灣有意義地參與相關會議和機制」，「不剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參觀採訪的權利」，並希望國際社會正視台灣2350萬人民參與聯合國體系的堅定決心。

在9日的記者會上，台灣會館葉俊雄、南灣台灣同鄉會會長周信結、舊金山灣區台灣商會會長張嘉周、文體會會長張致仰、傅紅玉基金會董事長傅紅玉、台灣論壇台灣學校李漢文僑務委員以及聖荷西急難救濟協會副會長陳俊成，依次發言支持、擁護台灣加入聯合國。

李漢文說：「即使年年被中國以行使安理會一票否決權的方法拒之門外，也要年年叩門，一年比一年響。」讓全世界注意到台灣加入聯合國的重要。

受邀出席的金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑，特別代表政府感謝僑界的聲援，呼籲世界重視台灣加入聯合國議題。她說：「台灣在半導體產業和全球供應鏈中占有重要角色，是一個良善力量並且希望做出貢獻。」

莊雅淑還表示，台灣被排除在聯合國之外，既是聯合國的損失，也是對台海和平的威脅。「中國在台海的軍事擴張，已經影響到亞太印的和平，造成周邊國家的緊張。如果台灣不加入聯合國，很多事情沒辦法透過聯合國的機制解決。」

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