我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

世界獅王爭霸賽 柔功門飛龍醒獅團獲封「西方獅王」

記者王子涵／舊金山報導
團長劉世民表示，感激華埠的鼎力支持，使舞獅團能夠順利參賽獲得寶貴的經驗。（圖：張藍真提供）
團長劉世民表示，感激華埠的鼎力支持，使舞獅團能夠順利參賽獲得寶貴的經驗。（圖：張藍真提供）

舊金山柔功門飛龍醒獅團LionDanceME在馬來西亞舉辦的第14屆雲頂世界獅王爭霸賽上，榮獲「西方獅王」的稱號。為此，金山華埠社團領袖9日在中華總會館舉開慶功會，慶祝飛龍醒獅團凱旋歸來。

雲頂世界獅王爭霸賽於1994年首次舉辦，是每兩年舉行一次的世界性高椿醒獅大賽。今年的比賽吸引了包括馬來西亞當地以及中國、澳門、台灣、新加坡、美國等全球頂尖的35支舞獅隊伍參加。

舞獅作為中華傳統的表演藝術，多是以男性為主導。此次柔功門飛龍醒獅團勇於創新，擔任獅頭的隊員是年僅21歲的女將黃淨（Jayde Wong），她以「粉獅頭」亮相，十分出彩。黃淨是賽會有史以來的首位女獅頭，獅尾由莫弦潼（Tony Mo）擔任。

柔功門飛龍醒獅團今年出賽的獅頭黃淨（右）、獅尾莫弦潼（左）。（圖：張藍真提供）
柔功門飛龍醒獅團今年出賽的獅頭黃淨（右）、獅尾莫弦潼（左）。（圖：張藍真提供）

二人憑藉現場靈活的技巧、純熟的動作和俏皮的表演引起全場轟動。賽後，醒獅團的表演視頻在社交媒體上瘋傳，點擊量突破千萬。參賽的鼓隊成員超半數也是女隊員，醒獅團也被外媒稱為「美女獅團」。最終團隊以13個高難度動作及零失誤的表現收穫8.95分，獲得西方獅王的稱號。

柔功門飛龍醒獅團LionDanceME榮獲「西方獅王」的稱號。（圖：張藍真提供）
柔功門飛龍醒獅團LionDanceME榮獲「西方獅王」的稱號。（圖：張藍真提供）

柔功門飛龍醒獅團此次參賽團隊一行共8人，由創辦人劉世民師傅帶隊。團隊提前一個月抵達馬來西亞進行訓練，每天五六點起床練習體能，早餐後開始技術訓練。柔功門飛龍醒獅團是所有參賽隊伍中最年輕、資歷最淺的團隊，隊員平均年齡僅為18歲，平均學習舞獅時間也只有4年。醒獅團能夠參賽並獲獎意義重大，讓全世界都看到在美華人對中華傳統藝術的熱愛和專業程度。

團隊表示，參與國際大賽讓年輕的隊員打開眼界，也加強舞獅的信心和使命感。目前柔功門飛龍醒獅團已在馬來西亞和香港開設新的分支，並計畫擴大舊金山現有的青少年培訓項目，為幼兒園至12年級的學生舉辦國際比賽，繼續傳承中華文化遺產，為華人社區發光發亮。

舊金山華埠各界此前為醒獅團參賽共捐款3萬3450元，其中華埠慈善家李啟文一人捐款1萬元。團長劉世民表示，舞獅團能夠順利參賽獲得寶貴的經驗，要感激華埠的鼎力支持。

華埠 舊金山 華人

上一則

維持核電 加州面臨抉擇

下一則

灣區僑團迎雙十 返台慶賀團授旗

延伸閱讀

華埠橋頭夜市 突發持刀傷人案

華埠橋頭夜市 突發持刀傷人案
列治文區中秋街會 炒熱新華埠

列治文區中秋街會 炒熱新華埠
市長話金山／華埠安全夜 拉近警民關係

市長話金山／華埠安全夜 拉近警民關係
星宇航空「桃園─舊金山」12月16日開航 下周開放訂位

星宇航空「桃園─舊金山」12月16日開航 下周開放訂位
紐約市府11日到華埠 免費辦理市民卡

紐約市府11日到華埠 免費辦理市民卡

熱門新聞

美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

2023-09-07 01:31
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe’s 新品韓式飯捲 高CP值引發搶購潮

2023-09-07 19:52
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

Google大會 明年不在金山辦了

2023-09-05 02:19
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍

2023-09-09 02:17

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳