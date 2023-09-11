世界獅王爭霸賽 柔功門飛龍醒獅團獲封「西方獅王」

團長劉世民表示，感激華埠的鼎力支持，使舞獅團能夠順利參賽獲得寶貴的經驗。（圖：張藍真提供）

舊金山 柔功門飛龍醒獅團LionDanceME在馬來西亞舉辦的第14屆雲頂世界獅王爭霸賽上，榮獲「西方獅王」的稱號。為此，金山華埠 社團領袖9日在中華總會館舉開慶功會，慶祝飛龍醒獅團凱旋歸來。

雲頂世界獅王爭霸賽於1994年首次舉辦，是每兩年舉行一次的世界性高椿醒獅大賽。今年的比賽吸引了包括馬來西亞當地以及中國、澳門、台灣、新加坡、美國等全球頂尖的35支舞獅隊伍參加。

舞獅作為中華傳統的表演藝術，多是以男性為主導。此次柔功門飛龍醒獅團勇於創新，擔任獅頭的隊員是年僅21歲的女將黃淨（Jayde Wong），她以「粉獅頭」亮相，十分出彩。黃淨是賽會有史以來的首位女獅頭，獅尾由莫弦潼（Tony Mo）擔任。

柔功門飛龍醒獅團今年出賽的獅頭黃淨（右）、獅尾莫弦潼（左）。（圖：張藍真提供）

二人憑藉現場靈活的技巧、純熟的動作和俏皮的表演引起全場轟動。賽後，醒獅團的表演視頻在社交媒體上瘋傳，點擊量突破千萬。參賽的鼓隊成員超半數也是女隊員，醒獅團也被外媒稱為「美女獅團」。最終團隊以13個高難度動作及零失誤的表現收穫8.95分，獲得西方獅王的稱號。

柔功門飛龍醒獅團LionDanceME榮獲「西方獅王」的稱號。（圖：張藍真提供）

柔功門飛龍醒獅團此次參賽團隊一行共8人，由創辦人劉世民師傅帶隊。團隊提前一個月抵達馬來西亞進行訓練，每天五六點起床練習體能，早餐後開始技術訓練。柔功門飛龍醒獅團是所有參賽隊伍中最年輕、資歷最淺的團隊，隊員平均年齡僅為18歲，平均學習舞獅時間也只有4年。醒獅團能夠參賽並獲獎意義重大，讓全世界都看到在美華人 對中華傳統藝術的熱愛和專業程度。

團隊表示，參與國際大賽讓年輕的隊員打開眼界，也加強舞獅的信心和使命感。目前柔功門飛龍醒獅團已在馬來西亞和香港開設新的分支，並計畫擴大舊金山現有的青少年培訓項目，為幼兒園至12年級的學生舉辦國際比賽，繼續傳承中華文化遺產，為華人社區發光發亮。

舊金山華埠各界此前為醒獅團參賽共捐款3萬3450元，其中華埠慈善家李啟文一人捐款1萬元。團長劉世民表示，舞獅團能夠順利參賽獲得寶貴的經驗，要感激華埠的鼎力支持。