灣區僑團迎雙十 返台慶賀團授旗

駐舊金山辦事處賴銘琪處長（左）為世界華商經貿聯合總會杜兆明會長授旗。（本報記者／攝影）

灣區 華僑文教服務中心10日舉辦金山灣區各界回台參加中華民國 112年十月慶典活動暨慶賀團授旗儀式，駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪向各僑團代表授予中華民國國旗。

灣區世界華商經貿聯合總會、美國加州 排舞協會、舊金山華商經貿聯合總會、金山灣區中華民國國慶委員會、金山灣區華人運動大會、國際傑人會世界總會、世界台灣同鄉聯誼總會、北加州台灣工商會及北加州靜宜大學校友會等九個華僑團體組成的慶賀團都參加了當天活動。

賴銘琪感謝各個僑團返台參加國慶活動。他對自己這段時間分身乏術、無法更多參加灣區僑團慶祝活動致歉，但是表示，對於大家能回台參加慶典非常羨慕，他會非常想念大家，相信僑委會會幫助為各位在台行程做最好的安排。他也祝各僑團回台慶賀活動順利圓滿成功。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑介紹今年台灣國慶的精采活動，包括10月8日台南空軍基地的國慶晚會，10日在總統府前廣場的國慶大會，晚上有國慶煙火。

僑委會從10月5日到9日在僑委會一樓南棟辦公室，有報到小組接待返國僑胞，辦理僑胞證。由於台南空軍基地屬於管制區，僑委會準備了接駁車，從僑委會出發直接到台南參加活動。10日總統府前廣場的國慶大會，僑胞準備好僑胞證，就可以由僑委會引導進入府前廣場參加慶典。晚上在台中中央公園舉辦國慶煙火秀。

為了鼓勵僑胞參訪台灣風土名勝，僑委會對於從8月1日開始入境，在9月20日到10月31日之間參與3天2夜旅遊活動，參加10月8日、9日、10日三天任何一場國慶慶典活動的僑胞，有新台幣3000元的補助。持「愛僑卡」的僑胞在全台3000多家特約商店購物都有優惠。僑胞報名與會期限已經延長到9月25日，在僑會網站報名即可。

世界華商經貿聯合總會會長杜兆明表示，因為疫情關係，返台慶賀活動被迫中斷了三年。感謝僑委會簡化了所有報名手續，比20年前要容易很多，是政府對海外僑胞的德政。他呼籲，各個僑團領袖對中華民國的支持要「與日俱增，不分藍綠，勇往直前。」