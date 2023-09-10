成功大學北加州校友年會 程斌華接會長 現任校長從台灣來共襄盛舉

在理事長任鳳儀的見證下，滿任會長呂忠楠將信印交給新新會長程斌華。（成大北加州校友會提供）

成功大學北加州 校友會8日（星期五）晚在南灣狀元樓舉辦「鳳凰花之夜」年會。成大現任校長沈孟儒特別從台南趕來，與近200名成大校友、校聯會歷任會長、以及來自其他校友會的代表共襄盛舉，成大前校長蘇慧貞發表「看見新世界」主題演講。駐舊金山 臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪伉儷、金山灣區 華僑文教中心副主任陳怡珍、經文處副組長侯國南受邀出席。

賴銘琪致詞指出，成大校友活躍在各行各業，台灣民主化後，政界許多重要人物，包括現任副總統賴清德、行政院前院長毛治國、監察院前任院長王建煊等都，畢業於成大。他表示，成大校友不僅在國內對政府貢獻很大，在海外也長期支持政府工作，很多重大場合都能見到成大校友的身影。

賴銘琪提到舊金山經文處新購置的辦公大樓也是由成大校友承辦，有望明年12月竣工，並稱這是「成大校友對舊金山經文處和灣區僑胞最大的貢獻」。

蘇慧貞表示，北加州一直是成大校友非常重要的基地，有與眾不同的意義。她在眼見中回顧了成大的一路發展，並展望未來要以新角度展現新面相，「希望給城市新的機會，給國家新的可惡能，在世界發展快速變的時候，呈現我們的角色和力量」。

年會中也舉行新舊會長交接，在理事長任鳳儀的見證下，滿任會長呂忠楠將信印交給新新會長程斌華。