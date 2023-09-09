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聲援台灣加入聯合國 矽谷台僑集資買主流媒體廣告

記者江碩涵／矽谷報導
南灣大聯盟負責人暨僑務委員李漢文表示，將台灣加入聯合國的決心，刊登在美國主流英文媒體上，透過主流媒體，傳遞到主流社區內，讓更多美國的人了解到台灣想加入聯合國的決心。（李漢文提供）
南灣大聯盟負責人暨僑務委員李漢文表示，將台灣加入聯合國的決心，刊登在美國主流英文媒體上，透過主流媒體，傳遞到主流社區內，讓更多美國的人了解到台灣想加入聯合國的決心。（李漢文提供）

第78屆聯合國大會9月5日在紐約聯合國總部開議，並於9月18日至26日舉行總辯論。位於矽谷的南灣大聯盟為了讓主流社會更了解台灣加入聯合國的決心，集資在南灣矽谷最大英文報「聖荷西信使報（Mercury News）」刊登半頁廣告，希望喚起矽谷主流人士的注意，也能讓更多國際人士認同台灣想參與聯合國體系的堅定決心。

南灣大聯盟負責人暨僑務委員李漢文表示，聖荷西是矽谷的中心，也是全美第11大城市，輿論具有一定的指標和影響力，矽谷南灣多個社團會長、代表及僑領組織了南灣大聯盟，希望有錢出錢、有力出力，能將台灣加入聯合國的決心，刊登在美國主流英文媒體上，讓這項訴求可以透過主流媒體，傳遞到主流社區內，讓更多美國的人了解到台灣想加入聯合國的決心。

李漢文表示，南灣大聯盟是由南灣數個台華僑社團的會長、代表、召集人、僑領組成的，成立的目的是為台灣向美國主流社會群發聲，爭取主流社會對台灣處境的認同。她表示，南灣大聯盟的台僑於9月7日、8日連續兩日在刊登「聖荷西信使報」內刊登半頁長條式的廣告，這也是今年第一波刊登在主流媒體的廣告，預計今年11月亞太經濟合作會議（APEC）將再次在主流媒體上刊登台灣的訴求，台僑也將更主動出擊、參與主流社會的活動。

根據「聖荷西信使報」網站公布，此為美國第五大日報，2013年3月每日發行量為61萬1194份，2018年每日發行量為32萬4500份，周日發行量為41萬5200份，截至2021年全灣區統計方式也從發行量改為「讀者人數」，「聖荷西信使報」每日的讀者人數為31萬2700名成人。

南灣大聯盟為了讓主流社會更了解台灣加入聯合國的決心，集資在南灣矽谷最大英文報「聖...
南灣大聯盟為了讓主流社會更了解台灣加入聯合國的決心，集資在南灣矽谷最大英文報「聖荷西信使報（Mercury News）」刊登半頁廣告，希望喚起矽谷主流人士的注意，也能讓更多國際人士認同台灣想參與聯合國體系的堅定決心。（李漢文提供）

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