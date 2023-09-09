聲援台灣加入聯合國 矽谷台僑集資買主流媒體廣告

南灣大聯盟負責人暨僑務委員李漢文表示，將台灣加入聯合國的決心，刊登在美國主流英文媒體上，透過主流媒體，傳遞到主流社區內，讓更多美國的人了解到台灣想加入聯合國的決心。（李漢文提供）

第78屆聯合國 大會9月5日在紐約聯合國總部開議，並於9月18日至26日舉行總辯論。位於矽谷 的南灣大聯盟為了讓主流社會更了解台灣加入聯合國的決心，集資在南灣矽谷最大英文報「聖荷西 信使報（Mercury News）」刊登半頁廣告，希望喚起矽谷主流人士的注意，也能讓更多國際人士認同台灣想參與聯合國體系的堅定決心。

南灣大聯盟負責人暨僑務委員李漢文表示，聖荷西是矽谷的中心，也是全美第11大城市，輿論具有一定的指標和影響力，矽谷南灣多個社團會長、代表及僑領組織了南灣大聯盟，希望有錢出錢、有力出力，能將台灣加入聯合國的決心，刊登在美國主流英文媒體上，讓這項訴求可以透過主流媒體，傳遞到主流社區內，讓更多美國的人了解到台灣想加入聯合國的決心。

李漢文表示，南灣大聯盟是由南灣數個台華僑社團的會長、代表、召集人、僑領組成的，成立的目的是為台灣向美國主流社會群發聲，爭取主流社會對台灣處境的認同。她表示，南灣大聯盟的台僑於9月7日、8日連續兩日在刊登「聖荷西信使報」內刊登半頁長條式的廣告，這也是今年第一波刊登在主流媒體的廣告，預計今年11月亞太經濟合作會議（APEC）將再次在主流媒體上刊登台灣的訴求，台僑也將更主動出擊、參與主流社會的活動。