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聲援台灣加入聯合國 北加州台灣鄉親聚會喊支持

記者江碩涵／矽谷報導
台灣鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心。（主辦單位提供）
台灣鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心。（主辦單位提供）

加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會、北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA北加州分會等，9月3日於南灣Sunnyvale Ortega Park聯合舉行一年一度夏季烤肉會，吸引許多鄉親及台美人第2、3代子弟250多人共同參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑前往參加，這些社團於聚會中發起聲援台灣加入聯合國活動。

第78屆聯合國大會於美東時間9月5日在紐約聯合國總部開議，並將於9月18日至26日舉行總辯論。台僑表示，令人遺憾的是，聯合國屈服於中華人民共和國施壓，持續不當地將台灣排除在聯合國之外，這不僅損傷多邊主義理念，也違反聯合國成立宗旨所揭櫫的尊重人權及基本自由的原則，更有礙全世界的正向發展。

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦及鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，必須及時接受台灣入會，讓台灣善盡其國際社會責任，做出更多貢獻。

莊雅淑表示，感謝海外鄉親相挺及支持台灣，上個月副總統賴清德過境舊金山，台灣鄉親熱情加油、令人感動。莊雅淑表示，聯合國是國際事務協商的平台，在疫情期間台灣為世界做了許多貢獻，台灣被排除在聯合國之外，其實是國際的損失。

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿、矽谷台灣同鄉會會長林政原、舊金山台灣同鄉會會長林俊提、台灣協志會會長高逞陽、北美洲台灣婦女會北加州分會會長江詩怡、FAPA北加州分會會長李華林及僑青2、3代等與會鄉親，紛紛手持「UN -Global Peace with Taiwan」呼籲國際社會正視並譴責中國軍事挑釁、破壞台海和平穩定的不負責任行為，同時強調，因應全球錯綜複雜的挑戰。台灣是值得信賴且不可或缺的夥伴。

北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、...
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會發起聲援台灣加入聯合國活動。（主辦單位提供）
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、...
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會發起聲援台灣加入聯合國活動。（主辦單位提供）

聯合國 加州 北加

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