聲援台灣加入聯合國 北加州台灣鄉親聚會喊支持

台灣鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心。（主辦單位提供）

北加州 矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會、北美洲台灣婦女會北加 州分會、FAPA北加州分會等，9月3日於南灣Sunnyvale Ortega Park聯合舉行一年一度夏季烤肉會，吸引許多鄉親及台美人第2、3代子弟250多人共同參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑前往參加，這些社團於聚會中發起聲援台灣加入聯合國 活動。

第78屆聯合國大會於美東時間9月5日在紐約聯合國總部開議，並將於9月18日至26日舉行總辯論。台僑表示，令人遺憾的是，聯合國屈服於中華人民共和國施壓，持續不當地將台灣排除在聯合國之外，這不僅損傷多邊主義理念，也違反聯合國成立宗旨所揭櫫的尊重人權及基本自由的原則，更有礙全世界的正向發展。

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦及鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，必須及時接受台灣入會，讓台灣善盡其國際社會責任，做出更多貢獻。

莊雅淑表示，感謝海外鄉親相挺及支持台灣，上個月副總統賴清德過境舊金山，台灣鄉親熱情加油、令人感動。莊雅淑表示，聯合國是國際事務協商的平台，在疫情期間台灣為世界做了許多貢獻，台灣被排除在聯合國之外，其實是國際的損失。