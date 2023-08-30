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張珩逝世60周年 硅谷亞洲藝術中心紀念座談

記者葛歆睿╱聖荷西報導
8月26日部分嘉賓與張珩家人在硅谷亞洲藝術中心。左起：張帆、張子寧、張堅、陳樹仁、張貽文、許傑、舒建華、張梅駒。（硅谷亞洲藝術中心提供）
8月26日部分嘉賓與張珩家人在硅谷亞洲藝術中心。左起：張帆、張子寧、張堅、陳樹仁、張貽文、許傑、舒建華、張梅駒。（硅谷亞洲藝術中心提供）

今年是書畫鑒定家、收藏家和文博專家張珩（字蔥玉）逝世60周年，硅谷亞洲藝術中心於日前舉辦「希世之逸」紀念座談會，邀請舊金山灣區文博界、書畫鑒藏界的專家學者和張珩家屬親友，共同緬懷這位早逝的希世英才。

出席座談會的有舊金山亞洲藝術博物館館長許傑、知名書畫研究學者張子寧、中國美術學院教授張堅，藝術史家高木森、張珩之女張貽文，書畫專家、張珩友人王己千之孫王義強，書畫專家、張珩義弟曹大鐵之子曹公度，啓功晚年助手、硅谷亞洲藝術中心顧問劉建一，書畫專家、硅谷亞洲藝術中心顧問龐輝，舊金山亞洲藝術博物館中國部主任張帆，獨立美術評論家鐘躍英，書法專家張梅駒，南潯張氏親友劉仁，舊金山州立大學教授、「怎樣鑒定書畫」英譯者史考特(Marry Scott）。

硅谷亞洲藝術中心於舉辦「希世之逸」張珩逝世60周年紀念座談會，邀請舊金山灣區文博...
硅谷亞洲藝術中心於舉辦「希世之逸」張珩逝世60周年紀念座談會，邀請舊金山灣區文博界、書畫鑒藏界的專家學者和張珩家屬親友，共同緬懷這位早逝的希世英才。(記者葛歆睿／攝影）

許傑說：「 張珩先生不僅是個傳奇，而且也是神奇。」

2015年到南潯出席張先生百年誕辰紀念會的書畫學者張子寧說：「 我首次知道張珩先生夫人和子女都在美國，並能拜覽他們珍藏的張先生遺稿、手澤，實在有幸。」

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「中國書畫鑒定從行業和經驗提升到學科，張珩先生有重大貢獻。張先生之不壽，為中國書畫鑒定之大痛。承蒙張先生之女張貽文及親友厚愛，硅谷亞洲藝術中心在張先生逝世之日，舉辦這場紀念座談會，共同緬懷張珩先生的文化勳跡。鄭振鐸先生曾評張珩先生對收藏明清書畫「『抉擇至慎，隻眼別具』，對我們今天仍然有強烈的啟示。」

張珩蠅頭小楷輯錄《明人名彙錄稿》原件和手書《仿趙孟堅<並蒂櫻桃賦＞》、《1938...
張珩蠅頭小楷輯錄《明人名彙錄稿》原件和手書《仿趙孟堅<並蒂櫻桃賦＞》、《1938-1941年日記》原件、《韞輝齋書目 》手抄件、文天祥《書謝昌元座右辭卷》釋文印文手跡、倪瓚《竹石喬柯圖》軸釋文印文手跡等在紀念會上展出。(記者葛歆睿／攝影）

座談會由硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如主持。張珩之女張貽文及女婿陳樹仁出席座談會，並提供張珩蠅頭小楷輯錄「明人名彙錄稿」原件和手書「仿趙孟堅<並蒂櫻桃賦＞」、「1938-1941年日記」原件、「韞輝齋書目 」手抄件、文天祥「書謝昌元座右辭卷」釋文印文手跡、倪瓚「竹石喬柯圖」軸釋文印文手跡等珍稀手澤，供與會專家及觀眾觀覽。

張貽文以「女兒眼中的父親」為題發表演講，分享了僅有的與父親相處17年的往事。（記...
張貽文以「女兒眼中的父親」為題發表演講，分享了僅有的與父親相處17年的往事。（記者葛歆睿／攝影）

張貽文以「女兒眼中的父親」為題發表演講，分享了僅有的與父親相處的17年里的往事，從張家在北京南鑼鼓巷的點點滴滴，到張珩與啟功、王世襄、楊仁愷、謝稚柳的深厚友誼。向世人展示這位書畫鑒定大師，文物泰斗在生活中的一面。

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