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中原北加校友會 26日疫後首聚

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
中原大學北加州校友會將於8月26日在文教中心舉辦疫情後的第一次校友年會。（中原大學北加州校友會提供）
中原大學北加州校友會將於8月26日在文教中心舉辦疫情後的第一次校友年會。（中原大學北加州校友會提供）

中原大學北加州校友會將於8月26日（星期六）在文教中心舉辦疫情後的第一次校友年會。因為疫情延宕、校友會有4年的時間未舉辦室內聚會活動，為慶祝校友們再次相聚的不易，凝聚校友回返地熱潮，新任會長奚藻勳特別安排「狀元樓」專程到文教中心外燴晚宴，為校友及賓客們烹調精緻的酒席菜，提供中式桌菜餐飲服務，備有高腳酒杯的晶瑩紅酒。

奚藻勳表示，期望美酒加上精緻的菜餚，能挑戰校友及佳賓們的味蕾！增添校友們相聚的歡樂氣氛，更準備了精緻的素食酒席菜。

由中原校友組成的愛久久樂團，也準備了樂曲、歌唱、古箏、吉他、排舞表演節目，為久別的校友獻上助興節目。最受歡迎的摸彩將作為校友年會的壓軸，多個百元紅包大獎等著校友們帶著幸運來領取。

中原大學有3位師長將聯袂出席；張光正董事長、洪頴怡副校長、校友服務及發展處王明誠處長。此外, 本次年會也邀請到了全美各地的中原校友，包括了南加州、德州達拉斯、休斯頓、芝加哥、俄亥俄州、華盛頓DC、以及紐約等地的校友會長及校友們約30多人，一起出席共襄盛舉！8月26日年會中，母校將赠送小禮物給參加年會的毎一位校友，並分享校友會設計的年刊通訊錄。

校友會表示，歡迎校友們㩗伴參加歡樂溫馨的中原之夜。尚未報名的校友們，星期五之前請速與中原大學校友會會長奚藻勳聯絡，無法參加的校友，也期望能提供個人最新的資訊，保持聯繫共同一起推展會務，簡訊電話: 4089662816, 電郵：[email protected]

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