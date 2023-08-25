我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

台灣冒險旅遊 Trazee讀者票選最愛

記者江碩涵／灣區報導
聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。（主辦單位提供）
聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。（主辦單位提供）

台灣觀光海外推廣傳捷報。台灣榮獲美國知名旅遊主流媒體Trazee Travel讀者票選為2023 The Trazees年度最喜愛的冒險旅遊目的地（Favorite Adventure Destination），也是亞洲唯一以國家別獲獎的旅遊目的地，頒獎典禮於達拉斯Aloft Dallas Downtown舉行。

中華民國交通部觀光局針對北美旅客喜好自然和戶外活動，以背包客型式探索當地文化的旅遊場，強力推廣綠色旅行遊程、國家綠道及多元自行車路線，致力整合地方觀光資源，串連地方文化、產業故事、遊憩資源，推動17個觀光圈的數位體驗及主題旅遊，成功吸引全球網紅自媒體及旅客興趣。

像是主演尚氣和芭比知名度大增的加拿大台裔演員劉思慕(Simu Liu)，2022年12月底與美國串流媒體好友們到日月潭渡假暨迎新跨年，其中一位美籍華人好友Steven Lim是2019年與觀光局合作拍攝BuzzFeed Worth It Goes to Taiwan的核心主持人，最受歡迎的小籠包篇不僅獲得2020威比獎(Webby Awards)提名，在YouTube更創1,100萬次觀賞次數。

駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，為吸引美國千禧和Z世代，觀光局特別以深入淺出的趣味探索體驗來包裝文化、生態、美食、樂活和購物等多元主題遊程，像是松柏嶺遊客中心結合當地知名「茶」產業，推出「茶薰六覺」的創新體驗。

位於北加矽谷的聖荷西州大就有為此特地到松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」的創新體驗，透過茶香蒸臉來釋放身心壓力，以最自然的方式美容，減少塑膠廢棄物，遊客同時也能學習對自然的尊重，如何栽種出上等好茶。

美食也一直是台灣的強項，深受美國年輕世代所喜愛。BuzzFeed美食單元Tasty （擁有4,530萬IG追蹤者）的美籍台灣與韓國雙文化主持人Jasmin Pak延續2020年原計畫與本局合作赴台拍攝的行程，在今年1月自行到台灣拍攝旅遊暨美食短片，引起廣大迴響，也帶動眾多網紅圈到台灣探索旅行。截至6月底美國和加拿大到訪台灣旅客達27萬人次，已回復到2019年同期近 75%市場量。

駐舊金山台北經文處觀光組表示，歡迎喜愛台灣或計畫旅行台灣的民眾，購買機票後，務必記得在登機前1至7天內上網登錄「遊台灣金福氣」自由行獎勵方案（網址：https://theme.taiwan.net.tw/luckyland/），有機會獲得消費新台幣5000元電子票證或住宿折抵優惠券，詳細可看觀光局北美臉書https://www.facebook.com/TourTaiwan/ 。

聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。（主辦單位提供）
聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。（主辦單位提供）
聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。（主辦單位提供）
聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。（主辦單位提供）
台灣榮獲美國知名旅遊主流媒體Trazee Travel讀者票選為2023 The...
台灣榮獲美國知名旅遊主流媒體Trazee Travel讀者票選為2023 The Trazees年度最喜愛的冒險旅遊目的地。（主辦單位提供）

觀光 加拿大 中華民國

上一則

中原北加校友會 26日疫後首聚

下一則

北加台大校友年會 募款25萬

延伸閱讀

網紅被閨密騙至菲律賓…證實被綁架 「設法營救中」

網紅被閨密騙至菲律賓…證實被綁架 「設法營救中」
性感網紅蹭李現緋聞賺流量？遭網友起底「帶球逼走正宮」

性感網紅蹭李現緋聞賺流量？遭網友起底「帶球逼走正宮」
設計桌遊體驗台灣美食 明州夏令營受歡迎

設計桌遊體驗台灣美食 明州夏令營受歡迎
日本網紅「奶油冰麵包」跨洋 洛城多家Mitsuwa超市上架

日本網紅「奶油冰麵包」跨洋 洛城多家Mitsuwa超市上架
中秋邀月宴 台灣名廚10/1芝城上菜 教做脆皮烤鴨

中秋邀月宴 台灣名廚10/1芝城上菜 教做脆皮烤鴨

熱門新聞

在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

2023-08-20 21:53
美國新聞與世界報導將聖荷西列為美國第二個最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州都會區。（本报档案照）

全國適合養家餬口都會區 聖荷西排第二 華人怨房價太高

2023-08-19 20:21
內部備忘錄外洩，Meta警告不重返辦公室的員工，可能遭解雇。(美聯社)

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

2023-08-22 13:54

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷