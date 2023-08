台灣冒險旅遊 Trazee讀者票選最愛

聖荷西州大成員特地到台灣松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」創新體驗。(主辦單位提供)

台灣觀光 海外推廣傳捷報。台灣榮獲美國知名旅遊主流媒體Trazee Travel讀者票選為2023 The Trazees年度最喜愛的冒險旅遊目的地(Favorite Adventure Destination),也是亞洲唯一以國家別獲獎的旅遊目的地,頒獎典禮於達拉斯Aloft Dallas Downtown舉行。

中華民國 交通部觀光局針對北美旅客喜好自然和戶外活動,以背包客型式探索當地文化的旅遊場,強力推廣綠色旅行遊程、國家綠道及多元自行車路線,致力整合地方觀光資源,串連地方文化、產業故事、遊憩資源,推動17個觀光圈的數位體驗及主題旅遊,成功吸引全球網紅自媒體及旅客興趣。

像是主演尚氣和芭比知名度大增的加拿大 台裔演員劉思慕(Simu Liu),2022年12月底與美國串流媒體好友們到日月潭渡假暨迎新跨年,其中一位美籍華人好友Steven Lim是2019年與觀光局合作拍攝BuzzFeed Worth It Goes to Taiwan的核心主持人,最受歡迎的小籠包篇不僅獲得2020威比獎(Webby Awards)提名,在YouTube更創1,100萬次觀賞次數。

駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示,為吸引美國千禧和Z世代,觀光局特別以深入淺出的趣味探索體驗來包裝文化、生態、美食、樂活和購物等多元主題遊程,像是松柏嶺遊客中心結合當地知名「茶」產業,推出「茶薰六覺」的創新體驗。

位於北加矽谷的聖荷西州大就有為此特地到松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六覺」的創新體驗,透過茶香蒸臉來釋放身心壓力,以最自然的方式美容,減少塑膠廢棄物,遊客同時也能學習對自然的尊重,如何栽種出上等好茶。

美食也一直是台灣的強項,深受美國年輕世代所喜愛。BuzzFeed美食單元Tasty (擁有4,530萬IG追蹤者)的美籍台灣與韓國雙文化主持人Jasmin Pak延續2020年原計畫與本局合作赴台拍攝的行程,在今年1月自行到台灣拍攝旅遊暨美食短片,引起廣大迴響,也帶動眾多網紅圈到台灣探索旅行。截至6月底美國和加拿大到訪台灣旅客達27萬人次,已回復到2019年同期近 75%市場量。