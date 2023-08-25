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晶晶兒童合唱團30歲 推免費課程

記者葛歆睿／南灣報導
明年3月，晶晶合唱團將迎來合唱團創立整整30年，已經提前策劃全年的音樂活動。（晶晶合唱團提供）
明年3月，晶晶合唱團將迎來合唱團創立整整30年，已經提前策劃全年的音樂活動。（晶晶合唱團提供）

灣區晶晶兒童合唱團（Crystal Children’s Choir），在疫情期間透過線上課程以及虛擬合唱（Virtual Choir），無論教學還是演出，從來沒有停止過腳步。明年3月，晶晶將迎來合唱團創立整整30年。已經展開一整個年度的音樂活動計畫，並於本周末在佛利蒙和庫比蒂諾舉辦免費課程。

晶晶一路走來，堅守「認真而優秀」的信念，「帶給孩子們一個快樂而有意義的童年」的宗旨歷久彌新。從1994年的60幾位團員和2位指揮老師，2位伴奏老師，到今日的10位指揮老師，8位伴奏老師的規模。而18位教學老師裡面有5位是晶晶畢業團友，回團任教回饋社區。

隨著近年來畢業團友返團任職的新鮮活力，晶晶充分接軌回未來。上周末剛剛結束的暑假音樂營，在營長晶晶南區主任鄭郁英老師，及資深指揮林嘉芬老師帶領下，活動組、節目組、小隊長助教組及伴奏等組別，都是由新世代的團友策劃執行及進行工作。

迎接即將來臨的30周年，晶晶已經展開一整個年度的音樂活動計畫，述說30年如一日的故事，感謝社區各界的支援，並展望下面一個30年的方向和指南：由2023年12月的感恩假期音樂會開始，2024年3月則將有第一級和第二級團員展演的「SharingConcert」；第三級團員南下洛杉磯參加「Anaheim Music Festiva」; 第四級團員行至東岸紐約，參加卡內基音樂廳的演出；5月份是慶祝30周年特別音樂會；11月第五級團員將探訪音樂的故鄉奧地利，參加「Advent Sing」；12月底第六級和第七級團員將巡演台灣，分享耕耘和收穫的喜悅。

晶晶歡迎社區喜歡唱歌的同學們，一起追求、分享樂音的和諧和樂趣，同時不要錯過30周年的系列活動。本周末8月25日-8月26日晶晶在佛利蒙和庫比蒂諾分別舉辦免費課程，了解更多訊息請聯繫專責老師，Ms. Jane：408-858-5181, Ms. Ying：510-676-3290。

本周末8月25日-8月26日晶晶合唱團在佛利蒙和庫比蒂諾分別舉辦免費課程。（晶晶...
本周末8月25日-8月26日晶晶合唱團在佛利蒙和庫比蒂諾分別舉辦免費課程。（晶晶合唱團提供）

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