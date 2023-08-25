北加台大校友年會 募款25萬

北加州台大校友會將於9月16日舉行BBQ 野餐會活動。（主辦單位提供）

北加州 台灣大學校友會（NTUAA-NC）7月30日舉行「2023杜鵑花之夜-與校長有約」年會，暌違五年的實體活動，新上任台大校長陳文章也從台灣特地出席。北加 州台灣大學校友會長劉麗美表示，原規畫250人參加，並提供灣區在校生一桌半價參與，最後台大校友及親友共有280多人參加，大爆滿，並籌得25萬元，最終目標今年底前籌得35萬元。

晚會由台大校友會合唱團以唱校歌開場，晚宴中，校長與各桌校友敬酒，並暢談對台大「下一個百年」榮耀的規畫，最後校長一一頒發感謝狀給捐款1000美元以上的校友，共56位。這次北加州台灣大學校友會共募得10萬美元，現場歡聲雷動。其中，1980年電機系畢業的校友周岳憲，贈送蛋糕慶賀，並加碼捐款了15萬美元，全場立刻掌聲不斷。劉麗美最後以總籌得金額25萬美元支票 獻給台大，並宣布開跑台大百年願景基金五年募款計畫，活動熱鬧成功。

劉麗美表示，台大目前正進行「百年願景基金5年新台幣30億元（約0.96億美元）計畫」，她也為此與台大財務長廖珮真進行深度了解與會談。台大目前每年需要逾新台幣200億元（約6.45億美元）經費，但政府給的補助只有新台幣70多億元（約2.26億美元），其餘費用全部要靠自籌，自籌的費用約占總支出6成以上，因此有募款的需求。台大表示，此次募款是作為創校百年基金，目標是打造世界級學府、展現百年的榮耀，在美國捐款給台大也可以依照美國稅法抵稅。

劉麗美表示，經過這場校友會團聚，晚會後校友們持續熱烈捐款，截至目前為止，又收到兩筆一萬美元捐款，希望能替母校爭取更多預算，北加州台大校友會目標2023年底前募得35萬美元，校長陳文章也已計畫2024再訪北加州，將加碼安排頒發第二波感謝狀。北加州台大校友會邀請校友捐款連結：https://forms.gle/9ukKVTRWkQmWUvPY6。