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阿茲海默症慈善講座19日開講 學習照顧長者

記者葛歆睿／南灣報導
北加州台灣工商會主辦，優視頻道、Benefit Tomorrow 基金會、北加州台灣青商會等8個慈善單位協辦的主題為阿茲海默症相關的慈善講座，將於8月19日（周六）下午1時至4時30分在Cupertino Community Hall舉辦。（Shutterstock）
北加州台灣工商會主辦，優視頻道、Benefit Tomorrow 基金會、北加州台灣青商會等8個慈善單位協辦的主題為阿茲海默症相關的慈善講座，將於8月19日（周六）下午1時至4時30分在Cupertino Community Hall舉辦。（Shutterstock）

加州台灣工商會主辦，優視頻道、Benefit Tomorrow基金會、北加州台灣青商會等8個慈善單位協辦的主題為阿茲海默症相關的慈善講座，將於8月19日下午1時至4時30分在Cupertino Community Hall舉辦。

主辦單位這次特別邀請到的講師及主持人包括：阿茲海默症協會的董事、專業律師、遺產規畫律師、註冊會計師、專業理財師，以及資深稅務專家，旨在提供及闡述講解：如何照顧家中的長輩、明年加州政府對長期照護保險法律的相關規定、協助規畫照護家中有此需要的長輩。讓參與的華人朋友在財務面、法律面，合情、合理、及合法的提早做好準備，照顧好心愛的長輩及家人。

活動當天也會備有精美茶點及禮品抽獎。活動後主辦單位會提供問與答的環節，為參與大眾分憂解惑，以更進一步的服務廣大的華人社區及朋友。

主辦方表示，本次活動是公益性質，竭誠歡迎全家人一起來學習新資訊、了解新的加州法律規範、及如何充分的保護好自己及最親愛的家人。並轉告親朋好友，踴躍參與這次的免費公益講座活動。

如有意願參加，請務必於8月18日之前登記才能符合免費入場的資格。

報名連接：bit.ly/Taccnc08192023

講座時間：8月19日下午1時至4時30分

講座地點：Cupertino Community Hall, 10350 Torre Ave, Cupertino, CA 95014

加州 阿茲海默症 華人

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