佛教迦陵合唱團 27日史大紀念教堂獻唱

迦陵合唱團將於8月27日在史丹福大紀念教堂獻唱,上演基督佛法和諧隨喜盛事。(記者葛歆睿/翻攝)

佛教背景的迦陵合唱團(Kalavinka Choir)將於27日在史丹福大紀念教堂(Stanford Memorial Church)獻唱。

今年夏天,史大紀念教堂揚-斯卡格斯牧師(Rev. Dr. Sakena Young-Scaggs)再次主辦「2023 Summer Sacred Music Series」夏季聖樂系列,從6月開始廣邀世界各地合唱團,在每個星期日早上的主日崇拜中,以多元文化宗教等合唱曲目,和社區居民與到訪的全球遊客一同讀經祈禱,認識彼此互相問好,慶祝生生不息的美好夏日。

由見護法師帶領、姜靜芬指揮、般若法航(Prajna Dharma)弟子所組成的迦陵合唱團,受邀將在27日參加夏季聖樂系列。當日早上11時開始,見護法師將以神秀禪師及六祖慧能的詩偈簡短介紹禪宗精要。合唱團則以「Silence My Soul」, 「Past Life Melodies」, 「Chant of the Sixth Patriarch」及「三寶歌」四首歌曲簡敘佛法因緣,並回應合唱大師Dr Doreen Rao,揭櫫21世紀唱歌最重要的四個重要基礎:覺察(Awareness)、專注(Mindfulness)、聆聽(Deep listening)、善念(Well-being)。

般若法航是一個實用學習佛法的平台,護持見護法師推廣佛陀智慧、禪宗心法至世界各個角落,並提供線上佛法課程、講座,以及線下禪修指導和靜修。在見護法師支持鼓勵下,般若法航弟子於2022年10月成立迦陵合唱團,以合唱音樂為修習佛法的方便法門,每周聚會一次共修練唱。在灣區 喜歡合唱朋友們同心協助下,8月27日將是迦陵合唱團的首度演出。

活動免費進場,歡迎各界人士前往觀賞,或調頻收音機FM 90.1收聽。

時間:2023年8月27日,上午11時

地點:Stanford Memorial Church, 450 Jane Stanford Way, Stanford, CA 94305