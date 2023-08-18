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佛教迦陵合唱團 27日史大紀念教堂獻唱

記者葛歆睿／南灣報導
迦陵合唱團將於8月27日在史丹福大紀念教堂獻唱，上演基督佛法和諧隨喜盛事。（記者葛歆睿／翻攝）
迦陵合唱團將於8月27日在史丹福大紀念教堂獻唱，上演基督佛法和諧隨喜盛事。（記者葛歆睿／翻攝）

佛教背景的迦陵合唱團（Kalavinka Choir）將於27日在史丹福大紀念教堂（Stanford Memorial Church）獻唱。

今年夏天，史大紀念教堂揚-斯卡格斯牧師（Rev. Dr. Sakena Young-Scaggs）再次主辦「2023 Summer Sacred Music Series」夏季聖樂系列，從6月開始廣邀世界各地合唱團，在每個星期日早上的主日崇拜中，以多元文化宗教等合唱曲目，和社區居民與到訪的全球遊客一同讀經祈禱，認識彼此互相問好，慶祝生生不息的美好夏日。

由見護法師帶領、姜靜芬指揮、般若法航（Prajna Dharma）弟子所組成的迦陵合唱團，受邀將在27日參加夏季聖樂系列。當日早上11時開始，見護法師將以神秀禪師及六祖慧能的詩偈簡短介紹禪宗精要。合唱團則以「Silence My Soul」, 「Past Life Melodies」, 「Chant of the Sixth Patriarch」及「三寶歌」四首歌曲簡敘佛法因緣，並回應合唱大師Dr Doreen Rao，揭櫫21世紀唱歌最重要的四個重要基礎：覺察（Awareness）、專注（Mindfulness）、聆聽（Deep listening）、善念（Well-being）。

般若法航是一個實用學習佛法的平台，護持見護法師推廣佛陀智慧、禪宗心法至世界各個角落，並提供線上佛法課程、講座，以及線下禪修指導和靜修。在見護法師支持鼓勵下，般若法航弟子於2022年10月成立迦陵合唱團，以合唱音樂為修習佛法的方便法門，每周聚會一次共修練唱。在灣區喜歡合唱朋友們同心協助下，8月27日將是迦陵合唱團的首度演出。

活動免費進場，歡迎各界人士前往觀賞，或調頻收音機FM 90.1收聽。

時間：2023年8月27日，上午11時

地點：Stanford Memorial Church, 450 Jane Stanford Way, Stanford, CA 94305

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