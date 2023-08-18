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700多位僑胞、政要出席 迎賴清德僑宴盛大 彰顯美台升溫

記者江碩涵／舊金山報導
僑務委員李文雄（左黑框眼鏡）說，他在灣區已44年，這是他看過台灣人最團結的歡迎副元首活動。（李文雄提供）
僑務委員李文雄（左黑框眼鏡）說，他在灣區已44年，這是他看過台灣人最團結的歡迎副元首活動。（李文雄提供）

副總統賴清德出訪巴拉圭，回程16日過境舊金山，當晚7時在舊金山機場附近的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront）舉行僑宴，現場700多位僑胞參與。有僑胞大讚，這是他40多年來參加過最盛大的一次，不僅桌次最多，也最多政要出席，顯見台美關係逐步提升，感謝政府讓世界看到台灣。

副總統賴清德舊金山灣區僑宴有相當多美國主流政界人士參與。（僑胞提供）
副總統賴清德舊金山灣區僑宴有相當多美國主流政界人士參與。（僑胞提供）

僑務委員李文雄表示，他在灣區已44年，這是他看過最熱烈、最熱情，台灣人展現最團結的一次副元首歡迎活動，也是他參加過的最盛大僑宴活動。他說，台灣總統、副總統都是由人民選出的，是台灣人民的代表，也具有正統性，這點無庸置疑，很高興可以看到元首級人物造訪灣區。他說，僑宴氣氛非常融洽，也有不少美主流政治人物參加，顯見台美關係往前跨了很大一步，以前政治人物到美國，沒有辦法辦這麼大的宴會，很高興台灣可以走到這一步。

李文雄16日當天在「世界日報」頭版刊登了歡迎賴清德蒞臨舊金山的廣告，賴清德親筆幫...
李文雄16日當天在「世界日報」頭版刊登了歡迎賴清德蒞臨舊金山的廣告，賴清德親筆幫他簽名，讓他非常感動，他已經裱框起來了。（李文雄提供）

李文雄說，他自己16日當天也在「世界日報」頭版刊登了歡迎賴清德蒞臨舊金山的廣告，賴清德親筆幫他簽名，讓他非常感動，希望這類元首級外交活動能有更多台灣人可以參與、響應，台灣人此時更應不分藍綠，團結一致，共同迎接副元首造訪，就像美國的民主政治一樣，即便美國政治不同黨派會互相攻擊，但對外時一定團結一致、槍口朝外，台灣人一定要團結。

僑務諮詢委員陳麗都（左一）認為，賴清德上台致詞時能傳達出台灣的聲音，將台灣與灣區...
僑務諮詢委員陳麗都（左一）認為，賴清德上台致詞時能傳達出台灣的聲音，將台灣與灣區矽谷緊扣在一起，非常的貼切。（記者江碩涵／攝影）

僑務諮詢委員陳麗都表示，16日參加僑宴非常榮幸，看到駐美代表蕭美琴、僑委會委員長徐佳青等都在場，感覺相當安心，僑胞在海外生活也備受台灣政府關照，尤其賴清德上台致詞時能傳達出台灣的聲音，將台灣與灣區矽谷緊扣在一起，非常的貼切，也能將台灣介紹給美國主流社會，相信台美關係能更上一層。

灣區信賴台灣之友會首席顧問、僑務委員李漢文表示，台美關係從蔡英文總統上任以來就創造高峰，如今應該是中華民國建國以來台美關係最友好的時刻，賴清德昨天過境舊金山，不僅遵守美方叮嚀，展現低調務實的態度，也能與僑胞維繫感情，在僑宴中的談話也盡量避免談及國際政治與外交，而多著重於台灣經濟的亮點、科技與矽谷，是相當聰明的作法。

代表矽谷地區加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，很高興能參與台灣副元首的僑...
代表矽谷地區加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，很高興能參與台灣副元首的僑宴。（記者江碩涵／攝影）

代表矽谷地區加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，很高興能參與台灣副元首的僑宴，他自己很喜歡台灣，也去過台灣好幾次，加州與台灣有太多相近之處也有許多連結，無論是科技供應還是政治平權運動，台灣與加州有著密不可分的關係，台灣女總統更是平權運動最好的典範。

不具名僑胞表示，他不是綠營的人，16日也有參加僑宴，覺得以不分顏色立場來看，這場僑宴辦得相當成功，凝聚了僑界的心，也讓許久沒有舉辦這麼盛大活動的台灣僑團都動起來了，尤其賴清德曾說過台灣的國名叫做「中華民國台灣」，對他而言，這是相當公允的說法。

16日僑宴活動席開70桌，約700多人參加，直至晚上9時以後才結束，結束前每桌都還能與賴清德等政要合影留念。

16日僑宴活動席開70桌，約700多人參加，直至晚上9時以後才結束。（記者江碩涵...
16日僑宴活動席開70桌，約700多人參加，直至晚上9時以後才結束。（記者江碩涵／攝影）
矽谷的台灣僑領們從16日下午3時開始就一直在飯店門口等著迎接副總統賴清德。（李文...
矽谷的台灣僑領們從16日下午3時開始就一直在飯店門口等著迎接副總統賴清德。（李文雄提供）

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