「挑逗味蕾的黑精靈」 戚繼梅聊醬油 為料理添香還可作畫
醬油，作為中華美食中不可或缺的調味品，承載著深厚的歷史、文化和飲食價值。古粒文化事業工作室創辦人戚繼梅，不僅看到了這調味品的文化推廣屬性，還用醬油作畫，挖掘出它的藝術屬性。
8月12日，愛加倍全人關懷機構、古粒文化事業和庫市-台中友誼城市協會聯合主辦了一場以「挑逗味蕾的黑精靈」為題的講座，由戚繼梅主講，介紹醬字的來源、醬油的歷史與發展、天然與化學的區別、釀造過程以及台灣獨特的黑豆醬油，再結合詩歌分享、藝術美學欣賞與創作，面面俱到地把醬油這廚房尋常物品講得生動有趣。戚繼梅的作品也在現場展示，除了她的醬油畫作，還有曾亮相2016年總統就職典禮的台灣小吃模型。
戚繼梅說：「文化的傳承是辛苦的，希望中華文化能夠在我們這一代傳承下去，不管是一句話還是一個字，希望下一代了解中華文化不僅僅是文字，而是有深厚的底蘊，要從中挖掘其中的樂趣。」
講座後特別安排了課程互動環節，讓觀眾用剛剛學到的知識鑑賞醬油，出席活動的台北駐舊金山經文處副處長朱永昌和金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑都積極參與。
朱永昌表示，經文處代表中華民國台灣政府在本地致力於台灣和美國各方面的交流，非常樂見這樣的文化活動推出。他稱當天活動主題很特別，增加了對醬油的認識，並看到醬油作為顏料用於藝術。
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