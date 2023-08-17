「挑逗味蕾的黑精靈」 戚繼梅聊醬油 為料理添香還可作畫

「挑逗味蕾的黑精靈」講座現場展示戚繼梅的醬油畫作。（記者葛歆睿 / 攝影）

醬油，作為中華美食中不可或缺的調味品，承載著深厚的歷史、文化和飲食價值。古粒文化事業工作室創辦人戚繼梅，不僅看到了這調味品的文化推廣屬性，還用醬油作畫，挖掘出它的藝術屬性。

8月12日，愛加倍全人關懷機構、古粒文化事業和庫市-台中友誼城市協會聯合主辦了一場以「挑逗味蕾的黑精靈」為題的講座，由戚繼梅主講，介紹醬字的來源、醬油的歷史與發展、天然與化學的區別、釀造過程以及台灣獨特的黑豆醬油，再結合詩歌分享、藝術美學欣賞與創作，面面俱到地把醬油這廚房尋常物品講得生動有趣。戚繼梅的作品也在現場展示，除了她的醬油畫作，還有曾亮相2016年總統就職典禮的台灣小吃模型。

戚繼梅在「挑逗味蕾的黑精靈」講座中介紹醬油的歷史與發展，以及台灣獨特的黑豆醬油，再結合詩歌分享、藝術美學欣賞與創作。（記者葛歆睿 / 攝影）

戚繼梅的醬油畫作、與醬油有關的食物，再配以詩文共同展示。（記者葛歆睿 / 攝影）

戚繼梅說：「文化的傳承是辛苦的，希望中華文化能夠在我們這一代傳承下去，不管是一句話還是一個字，希望下一代了解中華文化不僅僅是文字，而是有深厚的底蘊，要從中挖掘其中的樂趣。」

講座後特別安排了課程互動環節，讓觀眾用剛剛學到的知識鑑賞醬油，出席活動的台北駐舊金山 經文處副處長朱永昌和金山灣區 華僑文教中心主任莊雅淑都積極參與。