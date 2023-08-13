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尹氏莊園打造主題展館 已成全美亞裔文化中心

APAPA媒體部／供稿
亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（中）與夫人黃春芳（左）、亞太公共事務聯盟全國總裁尹立懷（Mary Yin，右）在亞裔文化中心工程展示圖前合影。（APAPA媒體部提供）
亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（中）與夫人黃春芳（左）、亞太公共事務聯盟全國總裁尹立懷（Mary Yin，右）在亞裔文化中心工程展示圖前合影。（APAPA媒體部提供）

加州8月瓜果飄香的季節；在占地約40英畝的尹氏莊園（Yin Ranch）裡一片綠意盎然。尹氏莊園女主人黃春芳（Regina Yin）開著高爾夫球車，正向訪客們介紹一處占地約1.7萬平方英尺的主題展館「The Pavilion」。

在這處寬敞明亮的亞洲文化中心主題展館門前停車，筆者抬頭望見廣闊的藍天和幾朵白雲，偶有微風拂面，看草木搖曳，聽聲聲鳥鳴，頓感心曠神怡。進入展廳側室，黃春芳向一行人展示出帶有中國、越南、印度、日本等具有亞裔文化特色的藝術畫作，一幅幅作品她如數家珍。

可容納近千人的主展廳目前還在裝修中，未來將採用科技多媒體電子屏幕等形式，展示美國亞裔人文風物以及亞裔移民對美國做出的貢獻。「在我們百年身後，會將這個莊園作為亞洲遺產中心捐獻給加州和美國，將由APAPA管理，讓這裡繼續服務亞裔社會」，站在一旁的亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin）說。

自2001年以來，尹氏莊園一直是亞太公共事務聯盟（APAPA）的社區與政治教育活動的舉辦地點之一。經過二十多年發展，APAPA已成為美國最大的非牟利政治教育組織，主要目標是鼓勵與教育有更多亞裔參政。而尹氏莊園與APAPA建設與發展的敘事，要從尹集成當年那段移民往事說起。

尹集成出生四川，在台灣完成中學與大學學業後，帶著向家人借來的幾十元美金赴美國留學。碩士畢業後，他與太太黃春芳在工作之餘翻修房屋轉手售賣，賺得了人生的第一桶金。後來他們轉投麥當勞連鎖店，雖然起步坎坷但終究獲得該事業的巨大成功。

30多年前，尹氏一家購買了這塊地皮，然後親自參與設計和規畫，在草莽洪荒之上興起了尹氏莊園。22年前，尹氏夫婦和多位誌同道合的社會賢達創辦了亞太聯盟（APAPA），該莊園更成為開展大型重要的活動的場所之一。三年前，加州的一場野火燒毀了半個莊園，尹氏一家卻在悲痛過後再次逆境崛起，在原來莊園的基礎上建成規模更大、功能更加完善且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。

除了亞裔文化主題展館外，他們還在莊園高處新建了另一棟議會中心。居高眺望，可見三個短洞的高爾夫球場，可容納千人的露天舞台（Oliver Grove）以及籃球場、足球場、葡萄園、射擊靶場、動物園等景區處所盡收眼底。這裡環境優美，有黑天鵝、白天鵝、鴛鴦、野鴨在湖中遊弋戲水，不時展翅飛翔。

尹集成和夫人對外界和媒體宣稱，這處莊園產業不會傳給後輩，將在他們百年身後全部捐給華人亞裔，捐給非營利機構APAPA。從尹氏莊園到全美亞裔文化中心的蛻變歷程，記述著亞裔美國人的奮鬥故事和亞裔回饋美國的精神。

亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（中）與夫人黃春芳（左）、亞太公共事務聯盟全國總裁尹...
亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（中）與夫人黃春芳（左）、亞太公共事務聯盟全國總裁尹立懷（Mary Yin，右）在主體已建造完工的主題展館前合影。（APAPA媒體部提供）

亞裔 加州 教育

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