北加州齊魯會館獎學金 申請開跑

北加州齊魯會館長期致力於社區教育活動。圖為理事成員。（主辦單位提供）

北加州 齊魯會館（San Dong Association of Northern California）長期致力於社區教育活動，每年都舉辦獎學金的遴選頒贈，鼓勵華裔 子弟認真向學、貢獻社會。2023年齊魯會館已展開作業，將甄選頒發獎助學金給五名優異學生，每名學生可獲得一張獎狀及獎金500元，將於9月24日祭孔大典時頒贈。

北加 州齊魯會館理事長牟善竹表示，一本「鄉親聯誼、宏揚孔子思想」宗旨，為在海外發揚優質中華文化，獎勵和拔擢優秀的僑社青年子弟，能為社區的發展和進步作出貢獻。而今年舉辦獎學金的遴選活動，鼓勵和支持有志於學習的華裔青年，也同時期待更多的人能夠挺身出面贊助，共襄盛舉，互相學習。

北加州齊魯會館已開始接受獎學金申請至9月9日截止，以郵戳為憑。申請人資格及所需繳交文件可向齊魯會館獎學金組以電郵方式[email protected]查詢索取。齊魯會館奬學金組的承辦人指出，所有申請資料填妥後，請必須以郵遞方式送交齊魯會館獎學金組，電郵方式則不予受理。

得獎名單將在9月24日祭孔大典現場頒贈，得獎者需親臨或委託代理人領取獎狀及獎金。有關領獎事宜，請以電郵方式[email protected]，洽齊魯會館獎學金組李昭育（Thomas Lee）。