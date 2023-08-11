台灣辦桌之旅募款餐會 12日南灣僑教中心登場

北加州世華工商婦女會將於8月12日下午5時30分在南灣僑教文化中心舉行「台灣辦桌之旅募款餐會」。（記者江碩涵／攝影）

台灣辦桌文化興盛，不過許多台裔第二代都沒有體會過辦桌。北加州 世華工商婦女會將於8月12日下午5時30分在南灣僑教文化中心舉行「台灣辦桌之旅募款餐會」，除了展現台灣鄉土文化力量外，當天活動所得盈餘將全數捐給El Camino Health Foundation-CHI（華人 健康促進計畫），提升華人福祉與身心健康發展。

「辦桌」通常是以在馬路邊搭棚架、寺廟廣場、學校操場或地方民眾活動中心作為場地，現場搭起爐灶與備菜的桌台，現場烹煮食物，之後上桌，在指定時間內讓受邀參與者共同享用。世界華人工商婦女企管協會北加 州分會長高椿惠（Alice Kao）表示，這是北加州僑團第一次挑戰「辦桌」，她為此還參訪了台灣廚藝相關機構，了解如何辦桌。

她說，辦桌除了展現台灣鄉土文化外，同時也想藉此凝聚台僑的團結力，雖然受限於場地無法真的在棚子下煮食吃飯，但仍會盡量保留辦桌的感覺，並邀來灣區三家知名台菜—段純貞牛肉麵、名廚餐廳、狀元樓提供辦桌餐點，尤其段純貞牛肉麵的師傅以前在台灣也曾是辦桌主廚，更熟悉辦桌的流程與細節，相信到時候應能復刻出台灣辦桌的風采。

這次的辦桌活動每人將收費200元，一桌可坐十人，若一次認購整桌則為1500元。高椿惠說，此次活動所得盈餘將全數捐給El Camino Health華人健康促進計畫，也能達到做公益的效果，為社區福祉及華人的健康促進努力，目前約有十桌已報名，歡迎僑胞參加活動。