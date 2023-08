中華聯誼會、北加州 政大校友會展卷社與密爾布瑞市立圖書館 之友會將於8月26日共同舉辦演講與討論會,題目為「自華爾街 日報解析美中對峙的局勢(On Sino-U.S. Tensions From the Perspective of The Wall Street Journal)」。主講人是展卷社創始人之一的劉平遠,他將綜合「華爾街日報」的社論、報導、專文分析等,對美中兩強在「極度競爭」的關係架構下牽動的局勢與演變作整理。

劉平遠引用的資料除了「華爾街日報」外,也包括中外學者的論述與見解,內容稍事分析美國對其國勢「盛極而衰」的極度疑懼,也對中華民族奮起圖強的歷史共識有所著墨,全部演講將適度展現新聞工作者對時局解析的深廣面,並推論將來。

時間:8月26日下午2時。

地點:Millbrae Library(1 Library Ave, Millbrae CA 94030)。