朱琦疫情間寫3本書 「唐詩之巔」登暢銷榜

朱琦博士將出席8月13日下午3時在硅谷亞洲藝術中心舉辦的「唐詩之巔」新書發布會，就詩人李白、杜甫和王維發表講座。（受訪者提供）

朱琦博士在新冠肺炎疫情 期間寫下的「唐詩之巔」於今年5月出版，隨即登上噹噹網同類書籍暢銷熱榜。新書發布會將於13日下午3時在硅谷亞洲藝術中心舉辦。朱琦將帶來一場關於唐代詩人李白、杜甫和王維的講座。

以散文隨筆和歷史人文講座知名的朱琦，近日卻出版了長達800頁的「唐詩之巔」，包括「讀懂詩仙李白」、「讀懂詩聖杜甫」和「讀懂詩佛王維」一套三冊。他當年在北大讀博士生，專業是唐詩，90年代在柏克萊加大東亞系教書，也以唐詩課轟動一時。灣區 許多人都曾經在電視上或一些社團組織的活動中，聽過他講唐詩。1994年他在灣區的第一場演講，就是在南灣華僑文教中心講李白和杜甫。

朱琦說，他很早就有為李白、杜甫作傳的夙願，但真正寫作這套書的緣起很偶然。2020年7月，道善文化傳媒公司老闆崔正山從台北洪健全基金會找到朱琦的聯繫方式，向朱琦約稿出書。他在北京 書市上發現，朱琦的文化隨筆集「讀萬里路」已經快要售罄絕版，決定購買版權，把這本書厚厚的書分作兩本重新出版。但後來發現還是詩詞書籍更受歡迎，於是就跟朱琦簽約出版詩詞，並提前預支了稿酬。

朱琦表示，當時正是疫情肆虐，大家都閉門不出的時候。他覺得這倒是靜下心來寫作的機會。但沒想到由於疫情一波接著一波，美國的圖書館幾乎全都關閉，從中國買參考書以及海運也很不容易。而且，中國實行嚴格的新冠清零政策，出版社和印刷廠接連碰到意想不到的問題。雖然困難不少，朱琦沒有中斷寫作，道善文化傳媒公司也沒有放棄把這套精心打造的好書鄭重推出的願望。

今年5月初，「唐詩之巔」最終由北京聯合出版公司出版，一上書市就登上噹噹網同類書籍暢銷熱榜。「三聯中讀」把這套書列入「每天一本書」的好書推薦給讀者，評價說「生動立體地介紹了詩人們的時代背景、生平故事和詩歌魅力」，「文筆非常雋永典雅，創造了讀起來就一口氣停不了的好書！」

13日（周日）下午3時，北京大學北加州校友會、風簷學會、全球綠色發展聯盟和探賦讀書會，將聯合在硅谷亞洲藝術中心舉辦「唐詩之巔」新書發布會，並由朱琦做一場關於李白、杜甫和王維的講座。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051，Central Computer Building四層，電話：4082482698。