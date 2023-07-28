加州五系中醫藥大學Eagle Claw Cup武術邀請賽 29日開打

加州 五系中醫藥大學Eagle Claw Cup武術邀請賽將於7月29日(周六)舉行，這是北加州華體會2023年活動之一，旨在弘揚中華武術文化，促進不同門派之間的交流與合作。

今年賽事讓各年齡段的武術愛好者皆可參與，其中包含30多家武術學校或會館的大師、高手表現技藝，展示獨特的風格和技巧。開幕式亮點包括來自舊金山 柔功門的獨特舞獅表演，參賽者年齡上至80歲長者，下至6歲兒童，選手們則來自不同種族，不同背景。

華體會表示，本次比賽強調融合與傳承、同德同心，老中青三代選手將在不同的項目中亮相，透過對決，展現各自的實力和風采，今年將首次在青年組比賽中引入light contact競技項目，旨在培養習武者的敏銳度，採用點到為止的方式。

年輕一輩的師傅將與經驗豐富的老一輩武術大師一同切磋，從中學習和成長；而老一輩的大師們也將用自己的經驗和智慧指導年輕一代，傳承中華武術的精髓。

Eagle Claw Cup武術邀請賽的舉辦旨在讓更多海外華人 及不同族裔群體了解和熱愛中華武術文化。透過活動，希望促進不同年齡、不同武術門類派別武術愛好者之間交流與合作，弘揚傳統文化，提高人們對武術的認知和欣賞。

時間：7月29日9時

地點：Sequoia High School（1201 Brewster Ave, Redwood City, CA 94062 GYM1）