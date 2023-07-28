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加州五系中醫藥大學Eagle Claw Cup武術邀請賽 29日開打

記者江碩涵／灣區報導

加州五系中醫藥大學Eagle Claw Cup武術邀請賽將於7月29日(周六)舉行，這是北加州華體會2023年活動之一，旨在弘揚中華武術文化，促進不同門派之間的交流與合作。

今年賽事讓各年齡段的武術愛好者皆可參與，其中包含30多家武術學校或會館的大師、高手表現技藝，展示獨特的風格和技巧。開幕式亮點包括來自舊金山柔功門的獨特舞獅表演，參賽者年齡上至80歲長者，下至6歲兒童，選手們則來自不同種族，不同背景。

華體會表示，本次比賽強調融合與傳承、同德同心，老中青三代選手將在不同的項目中亮相，透過對決，展現各自的實力和風采，今年將首次在青年組比賽中引入light contact競技項目，旨在培養習武者的敏銳度，採用點到為止的方式。

年輕一輩的師傅將與經驗豐富的老一輩武術大師一同切磋，從中學習和成長；而老一輩的大師們也將用自己的經驗和智慧指導年輕一代，傳承中華武術的精髓。

Eagle Claw Cup武術邀請賽的舉辦旨在讓更多海外華人及不同族裔群體了解和熱愛中華武術文化。透過活動，希望促進不同年齡、不同武術門類派別武術愛好者之間交流與合作，弘揚傳統文化，提高人們對武術的認知和欣賞。

時間：7月29日9時

地點：Sequoia High School（1201 Brewster Ave, Redwood City, CA 94062 GYM1）

加州 舊金山 華人

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