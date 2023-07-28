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舊金山圖書館暑期華語班 29日秀成果

記者江碩涵／灣區報導
「風中之羽」的客家歌舞表演展示台灣特色。（本報資料照片）
「風中之羽」的客家歌舞表演展示台灣特色。（本報資料照片）

舊金山公立圖書館將於7月29日上午11時於列治文分館會議室(3519th Avenue, San Francisco)舉辦暑期華語班成果發表會，邀請過去六周參加圖書館華語課的成人及兒童到場展現身手，開心分享學習成果，並與各分館、來自不同背景的學生彼此交流。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組自2018年開始與圖書館合辦華語課程，期間經過疫情停辦，今年課程規模較過去更成長，擴大到十個分館，分別是Excelsior分館、Golden Gate Valley分館、列治文分館、訪谷區分館等四館開設成人華語班，總館、Anza分館、Ingleside分館、Marina分館、Portola分館、West Portal分館等六館開設兒童華語班。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組在6月的啟動活動中，有多位中文教師進行現場教學示範，更有名為「風中之羽」的客家歌舞表演展示台灣特色。經文處也準備了紀念品供現場觀眾抽獎，舊金山圖書館則提供100本兒童書籍及手工勞作書用於抽獎。活動現場還設有各式攤位，包括台灣特色小點、體驗手作風箏、粽子、戲曲服裝臉譜彩繪以及彈珠台、台灣大富翁等童趣遊戲。

課程完全免費，師資由台灣華語文學習中心—北加州台灣會館、台灣華語文學習中心—北加中華文化學習中心以及聖亞納中文學校提供。華語課從6月3日啟動，為期六星期，受到圖書館及社區民眾的歡迎，紛紛表示希望可以繼續開班。

圖書館 舊金山 教育

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