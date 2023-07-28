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如何70歲一樣有活力? 中醫師29日開講

記者江碩涵／灣區報導
中醫師開講活動。（主辦單位提供）
中醫師開講活動。（主辦單位提供）

許多僑胞有疑問，為什麼抽血報告正常，但身體卻覺得不太對？為什麼有過著相對健康的生活，病痛卻還是找上門？為什麼別人70歲卻還是一樣有活力？這些問題，中醫的經典已藉由數千年的人體實驗給出了答案和因應之道。

為了解答僑胞疑惑，7月29日下午3時，「哲五」將邀請中醫師蔡宗玫以深入淺出的方式，揭開人體如何保持年輕活力的奧秘；除了分享適用北美的食補精華，並將帶領民眾了解鬆筋和靜坐之旅，實踐自我保健，讓大家體會年紀只是數字，而不是生理功能。

活動地點在段純貞牛肉麵庫比蒂諾店（地址：Bandley Drive #suite h Cupertino, CA 95014），演講後會有將抽出現場民眾進行免費痛症義診活動，售票五元，活動當天在段純貞牛肉麵店用餐可免費升級套餐組合。若為「哲五」學生只需報名，現場不需費用。報名網址為https://www.eventbrite.com/e/679800019157。活動由段純貞牛肉麵店贊助、世界華人工商婦女企管協會協辦。

蔡宗玫是美國加州合格中醫師，服務項目有針灸、拔罐，除了痛症治療外，也有內科治療，包含疑難雜症項目，如自閉症、妥瑞氏症、過動症、阿茲海默症、帕金森氏症、顳顎關節炎、中風後遺症、斜頸等。

加州 中風 阿茲海默症

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