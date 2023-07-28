聖他克拉拉縣研究：緊急經濟援助 可預防無家可歸

研究發現，對於處於無家可歸邊緣的人們來說，緊急經濟援助能夠起到顯著的預防效果。（本報資料照片）

根據聖他克拉拉縣進行的一項隨機對照研究，對於處於無家可歸邊緣的人們來說，緊急經濟援助能夠起到顯著的預防效果。隨機對照研究通常用於醫學研究，以確定治療與結果之間的關係。最近，經濟學家在可能的情況下，使用它測試緊急財政援助等政策和乾預措施的有效性。

該研究的參與者因不同原因面臨驅逐或無家可歸，並在2019年7月至2020年12月期間，透過聖他克拉拉縣遊民 預防系統獲得了經濟援助，平均每戶家庭收到近2000元，幫助他們支付租金 、水電費和其他與住房相關的費用。

這項今年早些時候發表在「經濟與統計評論」上的研究發現，社區每花1元用於緊急財政援助，就能獲得2.47元的福利。

結果還顯示，在接受援助後的前六個月內，個人和家庭無家可歸的可能性降低了81%，12個月後則降低了73%。

聖母大學（University of Notre Dame）經濟學教授、威爾遜希恩經濟機會實驗室（Wilson Sheehan Lab for Economic Opportunities）聯合創始人沙利文（James Sullivan）指出，證據表明值得增加對這些項目的資助，這是緊急財政援助與減少遊民數量之間存在因果關係的第一個證據。

沙利文表示，政策制定者正在努力決定如何分配資源來結束遊民危機。這項研究表明，服務提供者可以針對有需要的人進行干預，「這足以證明投資 的合理性，從而解決遊民危機問題」。

共同領導聖縣遊民預防系統非營利機構Destination: Home首席執行官洛文（Jennifer Loving）表示，緊急財政援助比幫助已經流落街頭的人重回正軌更人道、成本更低。

「這項研究的影響可能是深遠的。」洛文說，「今年聯邦政府將首次投資於預防工作。」她認為地方和州政府可能會效仿聯邦的做法，呼籲預防無家可歸應該像預防性醫療保健一樣常態化。

聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）周五在推特上表示，「是的，針對遊民危機的解決方案正在發揮作用，首先是預防」。

聖縣副縣長凱·勒（Ky Le）表示，研究完成後，聖縣制定了三個目標。第一，持續將遊民預防服務作為支持性住房系統的一個組成部分；第二，擴大遊民預防服務的能力；第三，為其他弱勢群體（例如患有慢性疾病的人）量身訂製遊民預防服務。