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金山灣區華人運動大會 30日庫柏蒂諾市競技

記者葛歆睿 / 南灣報導
第39屆金山灣區華人運動大會開幕典禮將於7月30日在庫柏蒂諾市的Cupertino High School舉行。（受訪者提供）
第39屆金山灣區華人運動大會開幕典禮將於7月30日在庫柏蒂諾市的Cupertino High School舉行。（受訪者提供）

第39屆金山灣區華人運動大會開幕典禮將於7月30日在庫柏蒂諾市的Cupertino High School 舉行。當天開幕典禮將有盛大的分列式及各式田賽、徑賽、拔河等運動賽事。

本屆華運會主任委員王進德表示，這是疫情後所舉行的運動賽事，藉著運動增進大家的身心健康。開幕式當天大會也邀請到僑委會委員長徐佳青出席盛會，並將與僑胞問侯致意交流。

華運會執行顧問呂玉貞誠摯邀請各僑團參加當天的開幕分列式。她同時宣布，所有參加開幕典禮的民眾和選手可購買彩券參加抽獎活動，獎品包括各種禮物、現金禮卡和航空公司提供的豪華經濟艙機票。她熱情歡迎大家踴躍參與，共同為華運增添熱鬧的氛圍。

除了各項運動賽事，華人運動大會當天還將舉辦兒童繪畫比賽。同時，免費提供棉花糖和彈珠台供小朋友娛樂，歡迎家長攜帶子女一同參與這個親子活動。大會場還設有台灣美食攤位小吃，有肉粽、肉圓、芋頭、碗粿、紅豆八寶湯及水果珍珠奶茶等美食，供大家品嘗家鄉的美食風味。

報名參加兒童繪畫比賽，詳細信息請電洽聯絡謝秀枝：4082210852，王婉君：4086232038。

華人 疫情 灣區

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