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華運會音樂競賽 逾百好手參與

記者孫愛薇／南灣報導
金山灣區華人運動大會主任委員王進德(右)及僑務委員呂玉貞(右五)頒發獎項給予獲獎人。(受訪者提供)
金山灣區華人運動大會主任委員王進德(右)及僑務委員呂玉貞(右五)頒發獎項給予獲獎人。(受訪者提供)

金山灣區華人運動大會的音樂競賽「鋼琴-古箏競賽」，於23日在金山灣區文教中心大禮堂舉行。共有超過百位參賽者與民眾參與。召集人莊秀玉主持籌畫，期望通過這項競賽推廣全僑運動，並關注僑胞的身心健康，融合音樂與體育的元素，為參賽者提供了展現才華的舞台。

音樂頒獎典禮上，華運會主任委員王進德表示，音樂和體育在人們的生活中扮演著重要的角色，能夠培養人的性情、強身健體，同時也有助於心靈的平衡。他鼓勵參賽選手在比賽中不僅要展現出技巧和水準，更要感受運動的精神。

本次音樂競賽包含兩個項目，分別為鋼琴和古箏。參賽選手在比賽中展現了自己所學最好一面。評審老師包括李浩勤、邵玉宇、榮歡和楊凱利。他們根據曲目、技巧、難度、音感和舞台表現等標準進行評比。

整個音樂競賽充滿了歡樂與競爭，展示了參賽選手的才華。接下來第39屆金山灣區華人運動大會開幕典禮將於7月30日早上九時在庫比蒂諾高中（ Cupertino High School） 舉行。活動現場不僅有各項運動賽事，還將舉辦兒童繪畫比賽，免費提供棉花糖和彈珠台供小朋友娛樂，歡迎家長攜帶子女一同參與活動。現場還將設有台灣美食攤位小吃，供大家品嚐。

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