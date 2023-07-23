沙加緬度市府 清理利蘭史丹福公園邊遊民營地

根據KCRA3報導，本月19日沙加緬度警察和社區人員清理了沙加緬度市28街和C街附近的一個無家可歸者營地。（翻攝自KCRA3）

根據KCRA3報導，本月19日沙加緬度警察和社區人員清理了沙加緬度市28街和C街附近的一個無家可歸者營地，雖然有些無家可歸者接受了清潔服務，但不少人只是把帳篷搬到街對面，無家可歸者的營地問題還是沒有解決。

報導指出，這個營地就在利蘭史丹福公園（Leland Stanford Park）旁邊，許多孩子們正在公園踢足球 ，但一名工人清理時發現附近一堆「用過的」注射針頭。

不過當地的無家可歸者也有話要說。無家可歸者之一的Jessica Gorski表示，這個地方很快就失控了，她因為冬天氣候太惡劣，而沙加緬度市府又把附近的安全露營地米勒公園（Miller Park）暫時關閉，導致無家可歸者無處可去。

作為最後生存的手段，Jessica Gorski只好在利蘭史丹福公園露營，一下子就過了好幾個月，但萬萬沒想到，現在政府又派人來清掃營地。Jessica Gorski說：「這真是太瘋狂了，政府所做的事，只是把所有人從一個角落趕到另一個角落！」

雖然有些無家可歸者接受了清潔服務，但不少人只是把帳篷搬到街對面，無家可歸者的營地問題還是沒有解決。（翻攝自KCRA3）

根據KCRA3報導，有些人帶著帳篷，把剩下的東西推到了街道的另一邊。沙加緬度市府表示，在60多人中，有14人同意搬到新重新開放的米勒公園露營地，其中包括Jessica Gorski。

Jessica Gorski說，她只是被警察們說服了，但這只是無止境的惡性循環的其中一件事，每個角落都一樣，一切都沒有改變，她非常厭倦這樣搬遷的生活，也厭倦繼續待在這裡。

不過也因為有些無家可歸者並沒有搬走，也使得附近居民仍感到相當擔憂。一位要求匿名的居民對KCRA3媒體表示，她感到相當不安全，她曾看到有名婦女為了躲開這些帳篷，而推著嬰兒車逆向在車道上，無法在安全地在人行道上行走。

另一名附近居民對媒體抱怨無家可歸者，他指出，他們就像是被迫接受這樣的狀況，這裡變得非常混亂和無法無天，就像狂野的西部世界一樣，他們真正的居民反而被迫接受這樣的窘境。

本周沙加緬度地檢官宣布，他正在調查沙加緬度市，看看市府是否因為沒有執法且營地違反城市法規而造成公共滋擾。與此同時，沙加緬度市也表示，正在緊急努力解決無家可歸者危機，一位發言人表示，警察和執法團隊上個月共接到了400個與第四區營地違規行為有關的電話，將積極處理。