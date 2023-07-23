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俄勒岡山火正跨越邊境煙霧來襲 中谷嚴陣以待

記者江碩涵／灣區報導
北加州俄勒岡山火產生的煙霧，很有可能影響中谷地區的空氣品質。（翻攝自KCRA3）
北加州俄勒岡山火產生的煙霧，很有可能影響中谷地區的空氣品質。（翻攝自KCRA3）

自5月以來，加拿大山火產生的煙霧已引發北美大部分地區的空氣質量警告。現在數百萬美國人正準備迎接另一波越過邊境的煙霧，尤其是北加州俄勒岡山火產生的煙霧，很有可能將影響未來幾天的情況，中谷地區又因為地勢緣故，很容易成為受到山火、煙霧侵襲的地區，更應該注意。

根據KCRA3報導，「消費者報告」指出，空氣品質差的原因不少，包括交通或天氣影響，另外也有許多看不見、無味的污染物可能持續存在在空氣之中，因此建議要監測周圍的空氣品質，並在家中採取行動，確保身體安全。

根據「消費者報告」建議，最好訂閱公共衛生部門的空氣品質警報，另外還可以從環保單位的 AIRNow網站和應用程序獲取所在地區當前的空氣品質評級和未來的空氣品質預測，其他應用程式IQAir、PlumeLabs和PurpleAir也可以監測空氣品質。

當污染很嚴重時，最好的辦法就是待在室內，避免戶外空氣進入家中。另外建議可用擋風雨條甚至膠帶密封門窗，盡可能地少待在可能有通向戶外管道的洗衣房、浴室中。

另外建議，最好使用帶有HEPA過濾器的空氣淨化器，將煙霧排出家中，碳過濾器也有助於去除煙味。為了評估空氣淨化器，「消費者報告」將煙霧顆粒注入密封房間，並測量它們的數量和大小，目前根據報告指出，煙霧處理測試中名列前茅的是 Alen BreatheSmart 75i Pure 和 Blueair Blue Pure 211+ Max。

「消費者報告」指出，如果在空氣品質較差時必須外出，最好配戴N95口罩，這種口罩除了可以防塵，同時也可以提供新冠病毒的防護。如需要知道更多消費者報告訊息，可直接上網https://www.consumerreports.org/。

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