慈濟腎友會 醫師談換腎前後須知

慈濟北加州腎友會將於7月23日（周日）下午2時至4時，線上線下同步舉行兩月一次的聚會，邀請羅建剛醫師講解換腎前及換腎後的健康議題。（慈濟北加州腎友會提供）

慈濟北加州 腎友會將於7月23日（周日）下午2時至4時，線上線下同步舉行兩月一次的聚會，邀請羅建剛醫師講解換腎前及換腎後的健康議題。現場活動地址：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131，也可以透過線上參與，zoom ID：81485012175，密碼：031671。

羅建剛是腎臟專科醫師，服務史丹福和山谷醫學中心多年，在腎友會擔任志工超過15年。慈濟腎友會表示，他是一位非常受歡迎的醫生，他的溫暖、耐心和醫術，深受腎友們的歡迎。

對於腎衰竭患者，洗腎是唯一的解決之道，而腎臟移植（俗稱換腎）則是唯一終結洗腎的方法。除非是身體健康不允許，每個人都期望在換腎後恢復正常的生活。但是在器官移植中心接受成為等待換腎的名單之前，每一位病人必需經過醫院社工、醫生及護理人員的面試和健康檢查等過程，通過面試和各種健康檢查才能等待換腎。這不是一件容易的事情，所以了解自己的健康狀況是否符合器官移植中心的期望是很重要的。

在完成換腎手術後，每個人都希望自己的新腎臟能夠用的長長久久，要如何注意自己的健康狀況，也是維持新的腎臟功能正常的重要因素。

慈濟在灣區舉辦腎友會已經有18年之久，針對慢性腎臟病患者、洗腎腎友及換腎後的腎友，免費提供醫療、護理、營養飲食等各方面的最新資訊，服務了上千名華裔 腎病病友，發揮了不可忽視的作用。

慈濟北加 州腎友會表示，歡迎不論宗教或來自何處的華裔參加。而腎友會中的醫療團隊及一般服務的志工，都是自願付出自己的時間、體力來為他人服務，希望更多的醫療人員或非醫療人員加入他們的行列，以便服務更多有需要的華裔腎友。

如需要腎友會更多的訊息，或有興趣加入志工行列，請電408-457-6969，或訪問慈濟北加州腎友會網站tzuchi.us，點選北加州分會查詢。