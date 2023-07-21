小書蟲圖書館 讀中文書練武功抽獎

基金會創辦人嚴惠如手持童玩戳戳樂，並展示提供給活動的精美大獎，包含有雙語點讀筆與同理心桌遊等。（主辦單位提供）

舊金山灣區 蒙洛公園（Menlo Park）的小書蟲親子圖書館 舉辦「夏日閱讀英雄會」閱讀獎勵活動，以中國武術為主題，將閱讀中文當作練武功，鼓勵小朋友閱讀中文圖書，累積五本以上，就可以玩戳戳樂，有機會獲得驚喜大獎。夏日閱讀活動免費參加，歡迎所有學童來一起念中文書。

非營利機構凱芯文教基金會（The Joy Culture foundation）旗下小書蟲親子圖書館，持續在灣區華裔社區推廣中文閱讀與華人文化傳承，館內有超過7000本中文繪本館藏，還有免費中文故事時間與手作，提供給灣區對華文有興趣的家庭。中文沉浸式的閱讀與遊玩環境，讓許多新移民家庭在館內認識到新朋友，建立來美後的生活圈，也帶給華裔孩童了解華人傳統的管道。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，希望透過這次夏日閱讀活動，鼓勵小朋友閱讀中文書籍，學齡前無法自己完成閱讀的小朋友，也可以透過家長的共讀陪伴，完成活動的指定任務。嚴惠如說，共讀時光是孩子成長中非常重要的一環，閱讀不僅增加孩子的認知能力以及想像力，快樂的親子時光是孩子們無價的童年回憶。

夏日閱讀英雄會活動即日起到7月底，只要在小書蟲親子圖書館，閱讀滿五本館內繪本書籍，就可以獲得一次戳戳樂機會，十本還可以再玩一次戳戳樂，館內會員有額外一次抽獎，一個人最多有三次抽獎機會，完成15本書籍的閱讀，館方會頒發完成證書，正式獎勵完成閱讀活動的小朋友，也希望收到證書的小朋友未來也能繼續閱讀中文書，將閱讀融入生活中的興趣，與家長培養共讀習慣。