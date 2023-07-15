「韓戰憶往」作者遺孀于愛珍 7月29日講座

于愛珍（右）已故夫婿高文俊（左）原為戍守成都機場的一名黃埔軍校學生，護送蔣公飛往台灣後，被中共俘獲並被迫加入「中國人民志願軍」，送往韓國戰場充當炮灰。（于愛珍提供）

中華聯誼會、北加州 政大校友會「展卷社」與密爾布瑞市圖書館 之友協會將於7月29日（周六）在密市舉辦一場演講會，講題是：「鑑往知來 促進和平」，主講人為中華民國 前僑務委員于愛珍。

今年7月適逢韓戰結束七十周年，演講內容將以于愛珍已故夫婿高文俊的著作「韓戰憶往」一書的內容為經緯，詳細分析韓戰的爆發到停火止戰的經過。高文俊原為戍守成都機場的一名黃埔軍校學生，護送蔣公飛往台灣後，被中共俘獲並被迫加入「中國人民志願軍」，旋即被送往韓國戰場充當炮灰，時年僅20歲。高文俊在旅美生涯期間，於無數個夜晚噙淚奮筆，記下自己對這場慘烈的血戰浩劫的認知與所思，並力陳戰爭之殘酷可怕與和平的至高無價。

為紀念先夫高文俊為參與韓戰而出書的意志與努力，于愛珍決定在韓戰結束七十周年、世界仍然動盪不安之際，再次借「韓戰憶往-浴血餘生話人權」一書，以歷史作見證，說明戰爭沒有贏家，呼籲棄戰爭、求和平之理念。她並邀請到曾訪問過高文俊的灣區「話越地平線」電視節目主持人史東，與為「韓戰憶往」作序的資深媒體人徐隆德，一同參加講演會為歷史作見證！