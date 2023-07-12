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台灣畫家陳菊美畫作 入選州際沙龍展

記者葛歆睿╱聖他克拉拉報導
台裔畫家陳菊美（右三）畫作「五徳圖」、「空谷傳音」入選聖他克拉拉縣椎頓美術館舉辦的2023年州際沙龍展。（陳菊美提供）
台裔畫家陳菊美（右三）畫作「五徳圖」、「空谷傳音」入選聖他克拉拉縣椎頓美術館舉辦的2023年州際沙龍展。（陳菊美提供）

來自台灣美濃鎮的水墨畫家陳菊美，以其嶺南畫派「五徳圖」、潑墨山水「空谷傳音」入選於聖他克拉拉縣Triton美術館（Triton Museum's of Art） 所舉辦的2023年州際沙龍展。 「五德圖」為古文化中所流傳的雞有五德之說，即文、武、勇、仁、信等，應為學習之楷模。而另一入選作品，是傳統及現代潑墨山水兼而有之的「空谷傳音」，以表達女性的勇氣，敢於面對強大威權之挑戰，無畏無懼。

陳菊美畢業於台南家專美工科、及文化大學美術系，在台北時任職國華廣告公司設計、及皇冠雜誌、聯合文學、創作雜誌及大成報等插畫設計。後長期擔任美術老師，多年專致於教授高級班水墨畫。她歷任灣區畫會副會長、秘書長、北加州客家同鄉會理事。先後進修習畫於灣區之傳統水墨畫、潑墨山水、英文沾水筆Calligraphy 等，也長期投入巴黎沙龍展、台灣和中國等海內外藝術博覽會之專業展出。

在疫情嚴重期間，陳菊美除了繼續堅持於太平洋藝術中心（Pacific Art League）遠距離教學之外，更努力創作，定期參加舊金山女畫家協會SFWA的各種展覽，創得佳績，包括佛利蒙巿政府Olive Hyde Art Gallery舉辦陳菊美丹青之旅邀請個展等，也獲得紅木城大學美術中心水墨類第一名，舊金山女畫家藝廊水彩第一名等。

此外，陳菊美還獲得舊金山慶祝亞洲月特展、人物沙龍特展等。她表示，近來也參加舊金山加大（UCSF） 5月6日至9月15日在舊金山女性健康中心個展。

Triton美術館指出，此次活動計有1700件作品參賽，最後141件勝出入選。展出日期爲7月9日至8月30日。

舊金山 灣區 美術館

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