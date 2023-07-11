新北少棒隊來美移地訓練 奪明緯盃亞軍

新北市新埔國小少棒隊獲得明緯盃錦標賽亞軍，展示錦標賽亞軍徽章。(受訪者提供)

新北市新埔國小少棒隊進行為期兩周的移地訓練，在返台前最後一個錦標賽連續晉級，於9日晚間最終打進決賽，與灣區 連續13勝的常勝軍對戰。台灣小將在兩天內四場球賽的戰況下，已經略顯疲態。最後在激烈的賽況下，新北少棒隊8比14負於地主隊，獲得明緯盃錦標賽亞軍。

活動主辦單位T-League北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文哲表示，明緯盃錦標賽是T League 和NCTB合作主辦，NCTB是北加州 以舉辦棒球賽事聞名的組織，也舉辦過Perfect Game 等全國性大型賽事。很多美國一流球員在此洗禮邁向職業生涯。

陳文哲說，這次錦標賽能冠上贊助名稱是非常不易。NCTB的錦標賽冠名都已是既定安排好的。這次能以T-League作為贊助商冠名錦標賽，實屬不易，更是他從事棒球活動20年以來聞所未聞。期待未來T League和美國棒球主流組織能有更多合作。

這次移地訓練對新北少棒隊小將除了球技上的進步，更多的是心情上學會放鬆，對於勝負的執著也可以更放開，在4日東灣費利蒙國慶遊行時，原本害羞的小球員，也從緊張到主動向民眾揮手，還在球賽中與灣區球員建立友誼。

在稍早的7日晚間由金山灣區僑教中心主辦的歡迎餐會上，駐舊金山 辦事處賴銘琪處長致贈紀念品給全隊，並以同為新北人的身份鼓勵小將們繼續努力，未來在球界發光發熱。

新埔國小棒球隊總教練許嘉宏在餐會上鼓勵球員：「這次由教練帶大家來美國，下次由你們帶其他人來。」

球隊在11日返台。這場移地訓練帶給小球員一輩子難忘的回憶。許嘉宏表示，小孩們在這段時間進步很多，不管是球技、球場上的觀念和團隊氛圍都有很大的成長。