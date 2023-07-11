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亞裔違規建寺廟 法院裁定須拆除

編譯組
聯邦上訴法院裁定，佛利蒙市可強迫業主拆除未獲建築許可的佛寺。 （美聯社）
聯邦上訴法院裁定，佛利蒙市可強迫業主拆除未獲建築許可的佛寺。 （美聯社）

編譯組╱佛利蒙10日電

聯邦上訴法院7日裁定，一名佛教徒必須拆除她在位於佛利蒙Fremont山區土地上自己建造的一座寺廟。因為它違反了該市的建築法規。而她仍然可以在其財產的其他地方自由祈禱。

李妙蘭（音譯，MiaoLan Lee）2010年買下了位於偏遠的Mill Creek路的29畝土地，逐漸增添新建築並改造舊建築，其中幾個建築被改造成「1001佛寺」。她未獲得建築許可證，2021年佛利蒙官員命令她拆除寺廟和其他幾座建築，說它們在陡峭和危險的地形上構成火災隱患，缺乏適當的廢水處理，並違反了其他市政標準。

李妙蘭說，她只將寺廟用於私人禮拜，指責該市存在宗教歧視。她引用的證據包括佛利蒙社區副主任莫里斯（Wayne Morris）在2019年12月的一次會議上的言論，當時她正在申請許可證。

李妙蘭說，莫里斯指責她 「把佛祖作為保護傘」，還問她是否認為 「佛祖對建築沒有意見」。她還爭辯，佛利蒙對像她這樣的亞裔適用的執法標準比對住在她附近的白人更嚴格。後者告訴她，在沒有許可證的情況下他們也建造了建築物。

但聯邦第九巡回上訴法院說，她的這些指控即使被證明了，也不能說明市政府是因歧視而下令拆除這些建築。

三名法官組成的小組說：「要顯示宗教歧視，李妙蘭必須合理地指控市政府官員對她採取執法行動，是源於她宗教活動的不利影響，而不僅僅是不顧其影響。」

法院說，李妙蘭的訴訟 「對她在沒有許可證的情況下建造了許多建築，違反了市政法規這一點上毫無合理辯護」。雖然她的一些鄰居也有無許可證的建築，但法院說：「沒有一個建築的規模和大小與李妙蘭被命令拆除的寺廟和其他建築相似。」

該小組由第九巡回法院法官米勒（Eric Miller）和高蕙蘭（Lucy Koh）以及臨時被指派到上訴法院的德州地區法官林恩（Barbara Lynn）組成。他們維持了舊金山法官布雷耶（Charles Breyer）作出的駁回該訴訟的裁決。在該裁決中，布雷耶指出，市政府拆除這些建築的命令並沒有侵犯李妙蘭的權利，即 「在她的財產的其他地方實踐她的宗教的權利。」

李妙蘭的律師阿里奧圖（Angela Alioto）認為，她可能會上訴。「公民權利在法庭上受到嚴重打擊，我們必須進行反擊，如果需要的話，可以一直到最高法院，」她說。

歧視 亞裔 德州

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