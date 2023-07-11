立委趙天麟 訪氫能源領導廠矽谷總部

Bloom Energy行銷長摩爾與立法委員趙天麟接受矽谷媒體聯訪。 (記者孫愛薇╱攝影)

台灣立法委員趙天麟10日參訪美國氫能源設備領導廠Bloom Energy矽谷 總部，與公司高層交流氫能源議題與未來能源願景，為台灣「2050淨零排放」政策中的氫能路徑鋪路，並期待氫能經濟成為台灣下一座「護國神山」。

趙天麟為長期提倡氫能議題的立法委員，並擔任跨黨成立的「台灣國會氫能及潔淨能源促進會」會長。這次他除了參觀製造工廠，了解固態燃料電池與氫能設備、減碳 作用與安全性外，也與Bloom Energy創辦人與執行長斯里達（KR Sridhar）以及公司內部多位高層，就美國推動氫能等議題進行交流。

Bloom Energy的氫能設備源於NASA的太空科技，目前為全球最知名規模也最大的固態燃料電池(SOFC)及固態氧化電解電池(SOEC)製造商。該公司所生產的固態燃料電池，有近30%關鍵零組件來自台灣，為台美在潔淨能源科技合作的心血結晶。

Bloom Energy行銷長摩爾（Sharelynn Moore）在採訪中提到，Bloom Energy的目標是為全球提供可負擔的乾淨能源。Bloom Energy矽谷總部目前就是由公司所製造的綠能 設備供電。期望有更多人的支持，讓更多民眾能接受新能源技術，也期待未來氫能源選項加入台灣的市場。

趙天麟表示，在訪美行程的最後一站來到科技之都矽谷。台灣是海島型國家，有發生天災跟甚至戰爭的危機。分散台灣電網系統是當務之急。氫能就是未來發展的方向，一些與台灣一樣的海島型國家也都已經發展氫能。所以這趟行程就是來考察美國氫能市場與設備，包括Bloom Energy是如何與政府展開能源政策的溝通，都是考察目標。