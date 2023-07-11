華人控科技公司歧視被解雇 索賠2千萬元

矽谷亞裔員工長期以來面臨，勞動力代表性與領導職位之間的差距。(Getty Images)

在聖荷西一家科技公司任職多年的被解雇華裔 員工、控告公司存在「對亞洲人的偏見文化」(culture of prejudice against Asians)，索賠2000萬元。一名公司經理則表示，有關這名員工在公司內部歧視 的說法，「讓白人感受不佳」(made White people feel bad)。

「Lumentum」是一家製造雷射與光元件硬體給電訊、數據中心與其他商業用途的科技公司，去年底解僱王安德(Andre Wong、音譯)。他於6月30日在聖他克拉拉高等法院提出訴訟指稱，解雇是因為「公開並持續」(vocally and persistently)指出公司對亞裔 員工的歧視。

訴訟稱，王安德在這家跨國公司工作超過20年，創建並領導發展3D掃描與面部辨識技術的新產品線開發。他聲稱，工作內容與Apple、Microsoft與其他科技大廠有聯繫、為Lumentum公司帶來10億元業務，並「促使公司生存、成長並收購其他公司」。Lumentum曾於2021年公告，王安德領導力與指導「有助成就Lumentum在3D感應領域領導地位」。

Lumentum並未對訴訟有所評論。執行長羅威(Alan Lowe)在公司官網指出，「多元化、公平與包容性」是公司優先事項，並表示管理階層感到「領導產業的責任感」。

訴訟稱，儘管王安德的工作創造Lumentum收入很大一部分業績，但白人主導公司管理層，並且他「從未被認真考慮擔任行政級別領導階層」(never seriously considered for executive-level leadership)。王安德的訴訟稱，Lumentum於2019-2022年期間有超過60%員工是亞裔，高階主管僅有少於15%是亞裔。

矽谷亞裔與長期以來面臨勞動力代表性與領導職位之間的差距。根據Google公司2023年多元文化報告，Google美國員工有45%為亞裔、領導階層則有32%是亞裔；Meta公司2022年多元文化報告，美國員工有47%亞裔、領導職務則有29%是亞裔。Salesforce報告指出，2022年公司員工有27%是亞裔，領導階層有20%為亞裔。

根據王安德訴訟，Lumentum工程團隊主要是亞洲人，其中許多員工來自中國，「聽到華裔工程師說中文相當常見」。訴訟稱「但當一名資深白人經理禁止在辦公室說中文，溝通就停止。」有說中文的工程師曾發電郵給公司管理層、尋求在即將舉行全體會議解決此一議題，但遭到忽視。

訴訟稱，王安德與其他員工共同創立「亞裔員工資源組織」(Asian Employee Resource Group)、推動亞裔在公司的代表性與教育，並強調亞裔內部晉升困難的數據。公司高層管理安排與組織領袖一對一交談，表達王安德的說法「讓白人感受不佳」。

訴訟指出，王安德持續在公司推動反對他認為的反亞裔歧視與領導層缺乏多元，並受到報復於12月被解僱。