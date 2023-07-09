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鍾佳濱談大選 挺賴清德穩健求突破

本報記者 / 聖荷西報導
鍾佳濱表示，對賴清德和民進黨來說，2024大選的主要基調是穩健求突破。（本報記者 / 攝影）
鍾佳濱表示，對賴清德和民進黨來說，2024大選的主要基調是穩健求突破。（本報記者 / 攝影）

台灣立法委員鍾佳濱至美西展開科技交流訪問，8日受舊金山灣區信賴之友會邀請，在聖荷西台灣會館發表演講，匯報他在推動台灣氫能與航太業發展方面所做的工作，並分析了僑胞們最為關心的2024選情，受到鄉親熱烈歡迎。

鍾佳濱表示，對賴清德和民進黨來說，2024大選的主要基調是穩健求突破。根據目前的民調支持度，基本上是三分天下，雖然賴清德維持第一名，仍然充滿變數。作為「Team Taiwan」一員，每一個信賴之友，都是賴清德最重要的隊友，只要大家同心協力，一定能贏得最後的勝利，達成2024立委過半、總統當選的目標。

鍾佳濱指出，在目前宣布參選總統的候選人中，侯友宜因為學生問答避重就輕、新北幼兒園餵藥案處置失當、無法整合郭台銘，猛烈下滑。五月下旬以來穩居第三，雖然請到金溥聰持掌兵符，但與柯文哲差距已達10%，追趕難度極高。

而柯文哲方面本來就在年輕人間大受歡迎。後來更受益於郭台銘的支持轉移，一度在部分民調高居第一，但基本上仍處在第二名。柯文哲除了年輕人之外，沒有組織，支持並不穩定，加上他本人立場搖擺，發言經常前後顛倒，變數仍多。近期柯文哲重提「重啟服貿」，引來大量批評，後續效應仍有待觀察。

鍾佳濱表示，賴清德副總統是參選人中資歷最完整，也對台灣長遠發展最有想法的候選人，除了國防外交領域之外，賴清德長期關心攸關台灣長遠發展的能源與淨零轉型。但民進黨執政七年多來，確實累積不少民怨，賴清德副總統的形象穩健，較難短期大量「增粉」。

鍾佳濱表示，作為台灣總統最重要的一個條件，就是捍衛台灣的主權獨立，面對中國的威脅滲透要能夠堅持。國民黨的侯友宜，要繼續走九二共識、一個中國的路線；柯文哲則是想要重啟服貿。他們知道這兩條路線不受台灣人歡迎，所以在媒體表態上，講得扭扭捏捏、一會承認，一會否認。質問「這種遮遮掩掩、顛三倒四的態度，怎麼能夠堅定台灣的主權？怎麼能夠代表台灣贏得世界的信任？」

鍾佳濱表示，在國際社會對中國野心認識越來越深的今天，國際化、多元化的道路，才是台灣經濟、台灣政治，與台灣主權的出路。如果賴清德未來成功當選，會繼續堅持的路線。「信賴台灣」不只是要相信台灣社會、相信賴清德可以帶領台灣隊，繼續走向世界，更是要讓台灣成為國際的信賴品牌。成為國際社會可信賴的朋友。

賴清德 柯文哲 民調

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